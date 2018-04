Pagelle/ Bayern Monaco-Real Madrid: i voti della partita (Champions League andata semifinale - primo tempo)

Le pagelle di Bayern Monaco Real Madrid: i voti della partita che si è giocata all'Allianz Arena, i giudizi ai protagonisti della sfida per la semifinale di andata della Champions League

25 aprile 2018 - agg. 25 aprile 2018, 21.51 Stefano Belli

Pagelle Bayern Real Madrid, semifinale Champions League (Foto LaPresse)

Alla Fussball Arena di Monaco è in corso il match valevole per l'andata delle semifinali di Champions League 2017-18 tra Bayern Monaco e Real Madrid, squadre al riposo sul punteggio di 1-1: le due squadre non stanno deludendo le aspettative della vigilia con i padroni di casa che provano a fare la partita, la gara dell'undici di Heynckes è condizionata dagli infortuni di Robben (SV) e Boateng (6,5) costretti a lasciare anzitempo il campo per problemi muscolari. Le vere emozioni arrivano dopo il 25' quando nel momento migliore delle merengues la formazione di Heynckes sblocca la contesa con il gol di Kimmich (7) che dopo una lunga corsa sulla fascia destra trafigge Navas (5,5) che si fa scavalcare dalla traiettoria del pallone. Si mette male per la compagine di Zidane che rischia di essere punita per la seconda volta da Ribery (5,5) ma il francese perde l'attimo a pochi metri dalla porta, successivamente sono Muller (6) e Hummels (6) a sfiorare l'appuntamento con il raddoppio. Immancabilmente dal possibile 2-0 si passa all'1-1, quando a un minuto dall'intervallo Marcelo (7) trova l'angolino e batte Ulreich (6) ristabilendo la parità, nel recupero Lewandowski (6) spaventa Navas che questa volta non si fa sorprendere. Quello segnato in trasferta dal Real è un gol molto importante nell'economia dei 180 minuti.

VOTO BAYERN MONACO 6,5 - Per mole di gioco e organizzazione la squadra bavarese avrebbe meritato di rientrare negli spogliatoi in vantaggio, fatali gli errori sotto porta.

MIGLIORE BAYERN MONACO: JAMES RODRIGUEZ 7,5 - Incontenibile il colombiano che sta facendo sfracelli a centrocampo e vuole prendersi una bella rivincita sui suoi vecchi compagni di squadra.

PEGGIORE BAYERN MONACO: RIBERY 5,5 - Sull'1 a 0 il francese sbaglia una palla gol semplicissima e manca l'appuntamento col raddoppio che avrebbe tarpato le ali ai blancos.

VOTO REAL MADRID 5,5 - Gli uomini di Zidane soffrono, incassano il gol di Kimmich, rischiano di essere trafitti una seconda volta ma in qualche maniera riescono a rimanere in corsa.

MIGLIORE REAL MADRID: MARCELO 7 - Un paio di buone chiusure ma soprattutto firma la rete che ristabilisce l'equilibrio.

PEGGIORE REAL MADRID: NAVAS 5,5 - Il tiro di Kimmich non era imparabile, il portiere costaricense sul suo palo poteva allungare la mano e arrivarci tranquillamente. (Stefano Belli)

