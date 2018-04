Probabili formazioni/ Bayern Real Madrid: quote, le ultime novità live (Champions League semifinale)

Probabili formazioni Bayern Real Madrid: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Heynckes deve fare a meno di Vidal e Tolisso, Zidane ritrova Sergio Ramos

25 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Bayern Real Madrid, Champions League (Foto LaPresse)

Bayern Monaco Real Madrid, spettacolare semifinale di andata della Champions League 2017-2018, si gioca mercoledì 25 aprile con calcio d’inizio alle ore 20:45. La prima di due sfide è all’Allianz Arena: che sia o meno un vantaggio per una delle due lo vedremo, di sicuro per i bavaresi questo incrocio rappresenta la possibilità di vendicare la bruciante eliminazione dello scorso anno (nei quarti) arrivata ai tempi supplementari, mentre i blancos continuano a sognare la terza Champions League consecutiva che amplierebbe ancor più il record e un dominio che negli ultimi anni si è fatto netto. Andiamo dunque a vedere, a poche ore dal calcio d’inizio dell’Allianz Arena, in che modo i due giocatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Bayern Monaco Real Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Bayern Monaco favorito, ma naturalmente stiamo parlando soltanto della partita di andata: i bookmaker dell’agenzia di scommesse Snai dicono infatti che il segno 1 per la vittoria dei bavaresi vale 2,00 e il segno 2, che accompagna il successo esterno del Real Madrid, è quotato 3,65. Differenza non ampia, ma comunque indicativa; il pareggio è risultato che potrebbe stare bene a entrambe ma dipendendo dai gol che verranno segnati: ad ogni modo per l’eventualità secca dovrete giocare il segno X e, qualora le cose all’Allianz Arena dovessero andare in questo modo, il vostro guadagno sulla semifinale di andata della Champions League sarebbe pari a 3,70 volte la somma che avevate deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO REAL MADRID

I DUBBI DI HEYNCKES

Vidal non ce la fa: il cileno dovrebbe rimanere fuori per tutta la stagione, e dunque Jupp Henyckes deve studiare una soluzione alternativa per fare fronte all’assenza pesante. Soluzione che ovviamente esiste ed è anche di qualità: James Rodriguez e Thiago Alcantara dovrebbero essere le due mezzali a protezione di Javi Martinez. In difesa recupera Alaba: l’austriaco dunque dovrebbe prendersi la corsia sinistra (in preallarme rimane Rafinha) con Kimmich che invece sarà regolarmente a destra, al centro invece coppia difensiva formata da Hummels e Jerome Boateng senza alcuna discussione con Ulreich che ancora una volta sarà in porta. I dubbi maggiori riguardano appunto la formazione dalla cintola in su: il modulo dovrebbe essere un 4-3-3 con Ribéry e Thomas Muller larghi in un tridente offensivo guidato da Lewandowski, ma esiste anche l’opzione del 4-1-4-1 avanzando la posizione dei due interni di centrocampo a fare da supporto ai due laterali. In questo caso però Muller andrebbe a giocare al centro della trequarti, e Robben avrebbe maggiori chance di essere titolare contro la sua ex squadra.

LE SCELTE DI ZIDANE

Rispetto al ritorno dei quarti contro la Juventus, Zinedine Zidane ritrova Sergio Ramos: il difensore spagnolo sarà dunque titolare al fianco di Varane e dovrebbe rappresentare una delle due modifiche nella formazione. L’altra riguarda il reparto offensivo, dove Benzema dovrebbe tornare titolare al posto di Bale; per il resto il Real Madrid giocherà con la solita squadra, vale a dire Keylor Navas in porta, Carvajal e Marcelo come terzini di spinta e un centrocampo nel quale Casemiro diventa importante come frangiflutti ed equilibratore della manovra, dando a Modric e Kroos la possibilità di impostare avanzando anche il proprio raggio di azione. Per quanto riguarda l’attacco, Isco dovrebbe essere ancora impiegato sulla trequarti in un modulo che è ormai diventato un 4-3-1-2 a tutti gli effetti: l’ex del Malaga dunque supporterà l’azione dei due attaccanti, per l’appunto Benzema e ovviamente Cristiano Ronaldo, che cercherà di andare in gol un’altra volta per avvicinare il Real Madrid alla terza finale di Champions League consecutiva, la quarta negli ultimi cinque anni.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-3-3): 26 Ulreich; 32 Kimmich, 5 Hummels, 17 J. Boateng, 27 Alaba; 11 James Rodriguez, 8 Javi Martinez, 6 Thiago Alcantara; 25 T. Muller, 9 Lewandowski, 7 Ribéry

A disposizione: 22 Starke, 13 Rafinha, 4 Sule, 14 Bernat, 19 Rudy, 10 Robben, 2 Wagner

Allenatore: Jupp Heynckes

Squalificati: -

Indisponibili: Neuer, Tolisso, Vidal, Coman

REAL MADRID (4-3-1-2): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 22 Isco; 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 19 Hakimi, 23 Kovacic, 18 M. Llorente, 17 Lucas Vazquez, 20 Asensio, 11 Bale

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: Nacho

