Video/ Liverpool-Roma (5-2): highlights e gol della partita (Champions League, andata semifinale)

Video Liverpool Roma (risultato finale 5-2): gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è conclusa con la goleada degli uomini di Jurgen Klopp.

25 aprile 2018 Stefano Belli

Video Liverpool Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Ben 11 tiri in porta in 90 minuti per il Liverpool di Klopp che è andato a segno per 5 volte ma avrebbe potuto arrotondare ulteriormente il punteggio, considerando le occasioni malamente sciupate da Mané nel primo tempo e il rilassamento sul 5 a 0 che ha consentito alla Roma di accorciare le distanze e dare un senso alla gara di ritorno in programma tra una settimana allo stadio Olimpico, dove qualche settimana fa i giallorossi hanno ribaltato nientemeno che il Barcellona. Proprio per questa ragione non possiamo parlare di finale ipotecata per i Reds che in Italia dovranno sudarsi il pass per Kiev: se l'Anfield si è rivelato una bolgia, l'Olimpico non sarà da meno e per Salah e compagni non sarà facile giocare con 60 mila persone che ti tiferanno contro. L'egiziano, il grande ex della serata, ha punito la sua vecchia squadra con una doppietta di prestigio: sinistro a giro da fermo e pallonetto a scavalcare Alisson, due perle balistiche che hanno fatto cadere parecchie mandibole tra tifosi, appassionati e semplici spettatori. Salah non è stato l'unico a fare doppietta, Roberto Firmino ha trovato la via del gol per due volte nel giro 9 minuti, l'uno-due del brasiliano sembrava condannare i capitolini alla resa anticipata, invece nel finale gli uomini di Di Francesco hanno trovato le forze per reagire e limitare i danni con Dzeko che di testa ha deviato in rete il cross di Nainggolan, e con Perotti che ha trasformato un calcio di rigore procurato dallo stesso Nainggolan. Un 3-0 e un 4-1 non sono risultati fuori dal mondo conoscendo i valori di forza della Roma e l'imprevedibilità di una squadra come il Liverpool, capace di annichilire le corazzate invincibili e al tempo stesso perdere anche con l'ultima della classe. Dalle squadre allenate da Klopp non sai mai cosa aspettarti, nel bene e nel male, ecco perché i tifosi romanisti possono ancora sognare, e mai come quest'anno sono stati abituati così bene a fantasticare e a spiccare voli pindarici.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il difensore della Roma, Federico Fazio, ha preso la parola ai microfoni di Canale 5: "Abbiamo chiuso in crescendo segnando due gol nel finale, e anche nel primo tempo potevamo fare gol; peccato per l'ora di black-out ma non dobbiamo disperarci, tra otto giorni all'Olimpico avremo la possibilità di ribaltare il verdetto di stasera. Siamo professionisti, daremo il 100% fino al triplice fischio, continuiamo a credere nella finale di Kiev, dopo aver eliminato il Barcellona possiamo fare lo stesso con il Liverpool, al ritorno avremo il pubblico dalla nostra parte, un'altra rimonta leggendaria è possibile".

Anche l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, prova a suonare la carica nel dopo gara: "Siamo partiti bene creando i presupposti per far male agli avversari, purtroppo se perdiamo troppi duelli diventa solo questione di tempo prima di essere trafitti, sullo 0-1 abbiamo perso la capacità di rimanere in partita e siamo andati in crisi, nel finale i giocatori più freschi ci hanno dato la forza per reagire e dare un senso alla partita di ritorno dove abbiamo il dovere di crederci e tentare un'altra grande rimonta, altrimenti tanto vale restare a casa. Nel calcio nulla è impossibile, tra otto giorni sarà una partita completamente differente rispetto a quella col Barcellona ma ci aspetta un altro appuntamento con la storia".

L'analisi di Daniele De Rossi, il capitano della Roma preferisce rimanere coi piedi per terra ed essere più realista: "Salah lo conoscevamo fin troppo bene, è un grande giocatore oltre che una brava persona. Sono felice per quello che sta facendo con la maglia del Liverpool, anche se stasera ci ha messo seriamente nei guai. Ci possiamo aggrappare all'impresa con il Barcellona, abbiamo il diritto di crederci e il dovere di provarci, per noi stessi e per i tifosi. La differenza è che contro i blaugrana eravamo stati sfortunati, stasera invece abbiamo sofferto tantissimo pur approcciando nella maniera giusta la gara, contro delle squadre così veloci non è facile tenere botta per novanta minuti. Sarebbe sbagliato dare una spiegazione tattica alla partita, dovrei prima rivederla bene nei dettagli, resta il dato di fatto che il Liverpool è una squadra fortissima".

Le parole di Alessandro Florenzi: "Ci siamo smarriti dopo la prima mezz'ora, eravamo praticamente morti in mezzo al campo, i Reds non ci hanno uccisi e grazie al nostro grande orgoglio personale abbiamo reagito nel finale, tra una settimana all'Olimpico proveremo a fare qualcosa di importante. Ci siamo di testa e di gambe, di certo non sarà facile bissare l'impresa compiuta contro il Barcellona, il Liverpool non è solidissimo in difesa ma in attacco è una delle squadre più temibili del pianeta. Ai tifosi dico che ce la metteremo tutta come al solito".

Le dichiarazioni di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool: "Lotteremo fino alla fine ma tutto non è andato secondo i nostri piani, è vero che abbiamo segnato cinque gol concedendone due, senza dimenticare l'infortunio di Oxlade-Chamberlain che ci priverà di un elemento fondamentale per le ultime gare stagionali, la Roma inoltre è una squadra coriacea che al ritorno ci darà parecchio filo da torcere, noi comunque faremo di tutto per difendere il risultato dell'andata e ottenere il pass per la finalissima di Kiev. Penso che cercheremo di vincere anche al ritorno, visto anche quanto accaduto al Barcellona, non voglio fare la fine dei blaugrana. Salah? Da Pallone d'Oro".

LIVERPOOL ROMA, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

