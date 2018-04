Arsenal Atletico Madrid/ Streaming video e diretta Tv8: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arsenal Atletico Madrid, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Semifinale di andata in Europa League, grande sfida all'Emirates

26 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Arsenal Atletico Madrid, semifinale andata Europa League (Foto LaPresse)

Arsenal Atletico Madrid, che sarà diretta dall'arbitro francese Clement Turpin, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 26 aprile: è la semifinale di andata di Europa League 2017-2018, e possiamo considerarla una finale anticipata perchè queste due squadre sono le grandi favorite per la vittoria del titolo. Il sorteggio le ha fatte incrociare nel turno precedente: una delle due sarà dunque inevitabilmente eliminata, mentre l’altra proseguirà la sua corsa e, comunque andrà l’altra semifinale, partirà con i favori del pronostico a Lione. Percorsi diversi nella stagione europea: l’Arsenal si trova in Europa League dall’inizio e ha giocato anche il girone eliminatorio, mentre l’Atletico Madrid ha fallito sorprendentemente il primo turno della Champions League arrivando qui, dove ha dimostrato non solo la sua competitività ma anche la voglia di prendersi un altro titolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arsenal Atletico Madrid è un appuntamento che tutti potranno seguire in chiaro: la diretta tv della semifinale è infatti prevista su Tv8. Ovviamente gli abbonati al satellite avranno a disposizione i canali del decoder, precisamente Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 - con codice d’acquisto 415498 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. In assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita dell’Emirates Stadium in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando la consueta applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Potrebbe essere una grande storia per Arsène Wenger: pochi giorni fa il tecnico alsaziano ha annunciato l’addio all’Arsenal a fine stagione dopo 22 anni, e come regalo di partenza potrebbe vincere il primo trofeo europeo a livello personale (i Gunners ne hanno due) che sarebbe anche un ritorno a ruggire in campo internazionale dopo 24 anni. Risale infatti alla Coppa delle Coppe 1994 l’ultimo titolo, conquistato contro il Parma: in panchina c’era George Graham, altro allenatore che ha cambiato la storia dei Gunners centrando il famoso Double del 1993 ma vincendo anche due campionati, uno storico e che ha ispirato anche un libro (del tifoso biancorosso Nick Hornby) da cui è stato tratto un film di successo. Diego Simeone è invece il tecnico che, ereditando la panchina da Quique Sanchez Flores vincitore della prima Europa League nella storia, ha condotto l’Atletico Madrid tra le grandi d’Europa: purtroppo il Cholo ha perso due finali di Champions League in tre anni, ma intanto dopo 18 anni ha riportato i Colchoneros sul tetto della Liga e reso la sua squadra una potenza del calcio internazionale. L’effetto forse si sta leggermente esaurendo, ma se l’Atletico dovesse arrivare fino in fondo vincerebbe la terza Europa League in nove anni, niente male davvero per un club che solo 16 anni fa era in Segunda Division e squassato dai debiti.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL ATLETICO MADRID

L’Arsenal ha ritrovato Lacazette, e fa tutta la differenza del mondo: salvo sorprese sarà lui a guidare l’attacco dei Gunners, schierati con un 4-1-4-1 dal quale è fuori causa Mkhitaryan. In dubbio Mesut Ozil, influenzato nel fine settimana: senza di lui Wenger si affiderà a Iwobi come esterno sulla trequarti, mentre Welbeck agirà dall’altra parte con Wilshere e Ramsey alle spalle della prima punta. A centrocampo a fare da schermo e playmaking agirà Granit Xhaka, che in fase di impostazione sarà aiutato dai due trequartisti posizionati al centro dello schieramento; in difesa Mustafi e Koscielny dovrebbero giocare a protezione di Ospina, Bellerin e Nacho Monreal favoriti per le fasce. Atletico Madrid con il solito 4-4-2: Oblak tra i pali, Vrsaljko e Lucas Hernandez i terzini - fuori causa sia Juanfran che Filipe Luis - con Savic e Godin al centro della difesa. In mediana la coppia dovrebbe essere formata da Saul Niguez e Gabi, dunque Koke si allarga ancora sulla sinistra e Vitolo se la gioca con Angel Correa per il ruolo di esterno destro (attenzione anche a Thomas Partey che reclama spazio in mezzo), davanti Griezmann e Diego Costa sono nettamente in vantaggio su Gameiro e Fernando Torres per guidare il reparto offensivo della squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Non è facile indicare una squadra favorita dal pronostico: secondo l’agenzia di scommesse Snai il fattore campo fa scendere il piatto della bilancia sul quale poggia l’Arsenal, perchè la quota per il segno 1 vale 2,55 contro il 2,80 che accompagna il segno 2, da giocare per la vittoria esterna dell’Atletico Madrid. Una differenza ad ogni modo minima, che lascia intendere quale sia il grande equilibrio in questa semifinale di andata di Europa League; giocando sul pareggio e indovinando l’esito della sfida, il vostro guadagno sul segno X sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di investire.

