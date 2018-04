Ibrahimovic non va al Mondiale / La Federcalcio della Svezia ufficializza l'assenza di Zlatan in Russia

Ibrahimovic non va al Mondiale, la Federcalcio della Svezia ufficializza l'assenza di Zlatan in Russia per la competizione più attesa del calcio. Vicino all'addio al calcio giocato?

26 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Niente Zlatan Ibrahimovic al Mondiale 2018 in Russia dove il calciatore svedese sembrava potesse chiudere la sua carriera anche in nazionale. Chi prenderà il suo posto? Il commissario tecnico Jan Andersson sta studiando le alternative anche se c'è da sottolineare come gli scandinavi siano riusciti a qualificarsi al Mondiale, eliminando l'Italia agli spareggi, senza Ibra. In attacco il punto di riferimento rimane Marcus Berg che ha 31 anni e ha collezionato già 51 presenze e 18 gol con la maglia della Nazionale, oggi gioca negli Emirati arabi con l'Al-Ain. Attenzione ovviamente al bomber storico del Tolosa Ola Toivonen oltre alle nuove leve. Infatti non è da escludere che la prima pagina se la prenda l'attaccante del Celta Vigo, John Guidetti. Il parco degli attaccanti sarà poi probabilmemnte da Isaac Kiese Thelin del Beveren.

NIENTE ZLATAN AL MONDIALE

Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic al Mondiale di Russia 2018. La Federcalcio svedese ha annunciato che il calciatore dei Los Angeles Galaxy non sarà quindi con i suoi compagni per disputare la competizione più importante e attesa del mondo del calcio. La Svezia era riuscita a qualificarsi al Mondiale eliminando in uno spareggio di incubo l'Italia di Gian Piero Ventura grazie all'1-0 in Svezia e allo 0-0 di San Siro al ritorno. L'assenza di Zlatan Ibrahimovic fa pensare che il calciatore sia ormai prossimo al ritiro dal calcio giocato. Già in questa stagione l'addio al Manchester United, dove era chiuso da Romelu Lukaku, per volare in Mls League aveva fatto capire che la fine era vicina anche perché il calciatore svedese arrivato a 36 anni non poteva più reggere un certo tipo di ritmo soprattutto dopo il bruttissimo infortunio accusato nella scorsa stagione. Ibrahimovic chiude così l'avventura con la Svezia dove aveva collezionato 116 presenze e messo a segno 62 reti.

