Juventus, Barzagli / "I tifosi non ci hanno contestato. Ora deve venire fuori la nostra voglia di vincere"

Juventus, Barzagli: il difensore bianconero ci tiene a sottolineare che i tifosi ieri non hanno contestato i calciatori. Ora però deve emergere la voglia del gruppo di continuare a vincere.

26 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Juventus, Barzagli - La Presse

Andrea Barzagli torna su Juventus Napoli e avverte come la squadra abbia assolutamente bisogno di voltare pagina. Il calciatore spiega ai microfoni di Paolo Aghemo a Sky Sport: "È difficile capire cosa ci è mancato contro il Napoli, probabilmente tutto. Raramente si è vista una prestazione così sottotono in casa nostra e alla fine può essere stata anche solo una giornata no, ma abbiamo l'obbligo di cancellarla subito. Non deve rimanere niente nella nostra testa, ma quello che adesso entra è che l'obiettivo di fare una grande partita sabato." Andrea Barzagli potrebbe anche giocare titolare al centro della difesa dove mancherà Giorgio Chiellini e dove Massimiliano Allegri dovrà decidere chi schierare al fianco di Medhi Benatia. Rimangono in ballottaggio con il centrale azzurro anche il giovane Daniele Rugani e il tedesco Benedikt Howedes.

"I TIFOSI NON CI HANNO CONTESTATO"

Ieri un gruppo di circa mille tifosi della Juventus si sono recati a Vinovo per quella che sembrava una vera e propria contestazione arrivata subito dopo il brutto ko interno contro il Napoli. Sono stati gli stessi supporter a sottolineare la volontà di stare vicino alla squadra e non di volerla criticare. Dopo le parole di diversi calciatori oggi è toccato a un altro dei senatori bianconeri, Andrea Barzagli, che ha voluto chiarire quanto accaduto ieri. A Sky Sport il centrale ha sottolineato: "I tifosi sono venuti per incoraggiarci e hanno fatto una bella cosa. Credo che lo abbiano sentito un po' tutti i ragazzi della squadra. Sappiamo l'importanza di questa partita, ma anche quella delle altre tre. Di conseguenza siamo davvero molto concentrati sull'obiettivo. Io sono uscito e ho visto dei toni molto tranquilli ieri. Non ho visto come qualcuno ha detto minacce o contestazioni. Sono venuti per darci la loro fiducia e l'hanno fatto tranquillamente".

