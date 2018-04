Marsiglia Salisburgo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Marsiglia Salisburgo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Andata della semifinale di Europa League, si gioca nell'affascinante Vélodrome

26 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Marsiglia Salisburgo, andata semifinale Europa League (Foto LaPresse)

Marsiglia Salisburgo verrà diretta dall'arbitro scozzese William Collum: si gioca alle ore 21:05 di giovedì 26 aprile ed è valida per la semifinale di andata di Europa League 2017-2018. Le due squadre, soprattutto in rapporto all’altra sfida, possono essere considerate come le outsider: in pochi si aspettavano che arrivassero fino a qui, al netto di un sorteggio che ha sostanzialmente favorito la formazione francese rispetto a un Salisburgo che per ben due volte si è qualificato contro pronostico e in maniera anche incredibile, almeno nei quarti contro la Lazio. E’ opinione comune che nessuna delle due sarebbe favorita in un’eventuale finale contro Arsenal o Atletico Madrid, ma una volta che si arriverà al Parc Olympique Lyonnais sarà partita secca e a quel punto potrà succedere davvero di tutto. Dunque, sia Marsiglia che Salisburgo proveranno a prendersi la qualificazione alla finale per aumentare le loro possibilità di mettere le mani su un titolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Marsiglia Salisburgo verrà trasmessa soltanto sui canali della pay tv del satellite: per tutti gli abbonati l’appuntamento in diretta tv con la semifinale di andata di Europa League è su Sky Sport 3 e Sky Calcio 2, e chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio potrà acquistare il singolo evento utilizzando il codice 415502. In assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita del Vélodrome in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando la consueta applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

L’Olympique Marsiglia, prima e unica squadra francese a vincere una Coppa dei Campioni, non è più la corazzata degli anni Novanta ma sta provando a tornare grande: Rudi Garcia è già stato in Europa League con la Roma ma aveva fallito l’appuntamento, adesso è vicino a prendersi un titolo internazionale che amplierebbe un palmarès nel quale compaiono le vittorie interne con il Lille di Eden Hazard e Gervinho. Il Salisburgo invece rappresenta il nuovo che avanza: nel 2005 è stato rifondato assumendo il nome di Red Bull, che lo controlla pur essendo solo socio di minoranza, ed è arrivato a dominare il mondo del calcio austriaco vincendo otto titoli nelle ultime undici stagioni. La Red Bull sognava un derby con il Lipsia, magari in finale: così non è stato perchè il Marsiglia, pur soffrendo terribilmente, nel ritorno dei quarti è riuscito a ribaltare la doppia sfida con i tedeschi arrivati dalla Champions League, e così si è preso la semifinale. Il Salisburgo, come purtroppo sappiamo, ha fatto fuori la Lazio in maniera incredibile: sconfitto 4-2 all’andata e sotto di un gol in casa, ha prima pareggiato e poi trovato altri tre gol, centrando un record (tre reti in quattro minuti) e qualificandosi a spese degli increduli biancocelesti. Questo, a riprova di quello che può fare la squadra austriaca, che stasera però troverà pane per i suoi denti visto che anche l’Olympique non ha scherzato contro il Lipsia, e la sua qualificazione è stata molto simile.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA SALISBURGO

Periodo difficile per Rudi Garcia, che ha ritrovato Rolando e Bouna Sarr ma non Boubacar Kamara. Il Marsiglia dovrebbe giocare con il 4-2-3-1: torna la coppia centrale formata da Rolando e Rami a protezione di Yohann Pelé, questo significa che Luiz Gustavo dovrebbe tornare in mediana a fare compagnia a Maxime Lopez (o Sanson), giocando nel suo ruolo naturale dopo le escursioni nel reparto arretrato. Sarr e Sakai giocheranno come al solito sugli esterni; la grande qualità dell’OM si vede però dalla cintola in su, con Thauvin (19 gol in Ligue 1) e Ocampos che saranno schierati sugli esterni a supporto di capitan Payet, con Mitroglou da prima punta. Il Salisburgo di Marco Rose è in campo con il solito 4-3-1-2: Walke tra i pali, André Ramalho e Caleta-Car centrali con Laimer e Ulmer a spingere sulle corsie laterali trovando supporto nelle due mezzali, che dovrebbero essere Valon Berisha e Haidara senza troppi dubbi. Rispetto al ritorno contro la Lazio rientra Samassékou in cabina di regia, davanti a lui come trequartista agirà Schlager mentre i due attaccanti saranno Dabbur e il sudcoreano Hee-Chan Hwang, sempre favorito su Minamino (che potrà essere utile nel secondo tempo con la sua velocità) e Gulbrandsen.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, il Marsiglia è nettamente favorito per la partita di andata: il segno 1 che identifica la vittoria interna dei francesi vale infatti 1,65 contro il 5,25 che accompagna il segno 2, da giocare per il successo del Salisburgo e che ci dice come la differenza tra le due squadre, almeno sulla carta, sia piuttosto netta. Per quanto riguarda il pareggio, è sul segno X che dovrete puntare in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,90 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

