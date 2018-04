Milan, Silvio Berlusconi/ “Finirò per ricomprare il club”. Il Cav e la mossa per far risorgere Forza Italia

Milan, Silvio Berlusconi torna allo scoperto: “Finirò per ricomprare il club”. Il Cavaliere e la mossa per far risorgere Forza Italia. Le parole rilasciate dall’ex Premier a Udine

Silvio Berlusconi, ex presidente Milan - LaPresse

Sono per certi versi clamorose le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore da Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si trovava a Udine, per le ultime ore della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di questa domenica. In un incontro pubblico il Cavaliere è tornato a parlare del Milan, facendo sognare alcuni tifosi nostalgici: «Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan». Secondo l’ex Premier, la cessione della società di via Aldo Rossi è stata una sorta di boomerang, visti gli scarsi voti ottenuti da Forza Italia in occasione delle elezioni dello scorso 4 marzo: «Secondo i sondaggisti – ha proseguito Berlusconi - la vendita del Milan è stata tra i motivi per cui Fi, purtroppo contro ogni nostra aspettativa, si è fermato al 14-14,5%».

“MOLTI NON MI HANNO VOTATO PER LA VENDITA DEL MILAN”

Solo una boutade, c’è un fondo di verità o il Cavaliere si starebbe già preparando ad eventuali nuove elezioni anticipate? Difficile dare una risposta a questi tre quesiti, fatto sta che fino ad ora Berlusconi non si era mai esposto così in prima persona sull’eventuale riacquisto della società di calcio meneghina, smentendo sempre sul nascere tale ipotesi. «Il motivo per il quale una buona parte di elettori non ci ha votato è perché il sottoscritto ha venduto il Milan – ha chiosato quindi Berlusconi - in molti mi fermano e mi chiedono il perché ho venduto a chissà chi la squadra e mi rimproverano per le condizioni in cui la squadra versa». In un momento di profonda crisi per la squadra rossonera, sicuramente saranno molti i nostalgici ad avere il sorriso a 32 denti a leggere tali parole, ma per ora è davvero presto per azzardare qualsiasi tipo di ipotesi futura.

