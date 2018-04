Probabili formazioni/ Arsenal Atletico Madrid: quote, le ultime novità live (Europa League semifinale)

Probabili formazioni Arsenal Atletico Madrid: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Nella semifinale di Europa League Simeone deve rinunciare ai due terzini titolari

26 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Arsenal Atletico Madrid, Europa League (Foto LaPresse)

Arsenal Atletico Madrid, semifinale di andata di Europa League 2017-2018, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 26 aprile: prima di due grandi sfide in quella che potremmo considerare come una sorta di finale anticipata, visto che queste due squadre sono considerate le favorite per il titolo. Entrambe hanno vinto poco in Europa ha dispetto del loro blasone, ma i Colchoneros negli ultimi tempi hanno comunque messo in bacheca due volte questo trofeo e si sono presi anche la Supercoppa Europea; i trionfi dei Gunners risalgono tutti al pre-Arsène Wenger e questo fa capire quanto manchi un successo internazionale a un club che peraltro tra un mese darà l’addio al tecnico alsaziano dopo 22 stagioni. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Emirates Stadium a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Arsenal Atletico Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai che ha fissato le quote per questa partita, l’Arsenal è favorito davvero per un’incollatura e questo dimostra l’equilibrio nella semifinale: il segno 1 per la vittoria dei Gunners vale 2,55 e siamo a 2,85 per il segno 2 che identifica il successo dell’Atletico Madrid, dunque due valori che sono davvero molto ravvicinati. L’ipotesi del pareggio è quella regolata dal segno X: se all’Emirates le cose dovessero andare in questo modo, il vostro guadagno sull’andata della semifinale di Europa League sarebbe di 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL ATLETICO MADRID

I DUBBI DI WENGER

Non ce la fa Mkhitaryan, non è al meglio Mesut Ozil; il tedesco comunque dovrebbe farcela (era influenzato nel fine settimana) e dunque posizionarsi idealmente sulla trequarti insieme a Welbeck, fornendo supporto alla prima punta Lacazette in quello che di partenza potrebbe essere il solito modulo ad albero di Natale, che pio in fase di possesso si può agilmente trasformare in un 4-1-4-1. La differenza la fa ovviamente la posizione di Wilshere e Ramsey, che si alzano e si abbassano a seconda del ritmo imposto e del baricentro della squadra; rimane invece fissa la posizione di Granit Xhaka che come sempre sarà il playmaker piazzato davanti alla difesa nel tentativo di dare ordine e gioco. Qualora Ozil dovesse essere risparmiato, a giocare davanti dovrebbe essere Iwobi; non dovrebbero esserci variazioni in difesa, unico dubbio quello tra Nacho Monreal e Kolasinac a sinistra mentre dall’altra parte ci sarà Bellerin, la coppia centrale sarà formata da Koscielny e Mustafi mentre il portiere sarà Ospina, pienamente ristabilito e prima scelta per le partite di Europa League.

LE SCELTE DI SIMEONE

Il Cholo Diego Simeone non si scosta dal 4-4-2, suo marchio di fabbrica: come sempre è tattica la posizione di Koke che parte largo a sinistra ma è il vero motore della squadra, in mezzo c’è capitan Gabi a fare legna insieme a Saul Niguez, che giocherà sicuramente ma potrebbe essere dirottato a destra qualora venisse scelto Thomas per la mediana. In caso contrario l’esterno sarebbe uno tra Angel Correa e Vitolo con il primo comunque favorito; nel reparto avanzato invece Griezmann e Diego Costa sono i due titolari e dovrebbero giocare anche questa sera, pur se almeno Fernando Torres rimane in ballottaggio per una maglia dal primo minuto considerando che l’ex del Chelsea non è al top. Sembrano fatte anche le scelte in difesa: senza Filipe Luis (frattura del perone e dunque stagione finita per il terzino brasiliano) a sinistra giocherà Lucas Hernandez, dall’altra parte Juanfran mentre a protezione dello sloveno Oblak ci saranno i soliti due, vale a dire Diego Godin e Savic.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL ATLETICO MADRID: IL TABELLINO

ARSENAL (4-3-2-1): 13 Ospina; 24 Bellerin, 20 Mustafi, 6 Koscielny, 18 Monreal; 8 Ramsey, 29 G. Xhaka, 10 Wilshere; 11 Ozil, 23 Welbeck; 9 Lacazette

A disposizione: 33 P. Cech, 21 Chambers, 16 Holding, 31 Kolasinac, 30 Maitland-Niles, 17 Iwobi, 61 Nelson

Allenatore: Arsène Wenger

Squalificati: -

Indisponibili: Elneny, Cazorla, Mkhitaryan

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 16 Vrsaljko, 2 Godin, 15 Savic, 19 L. Hernandez; 11 A. Correa, 8 Saul Niguez, 14 Gabi, 6 Koke; 7 Griezmann, 18 Diego Costa

A disposizione: 25 Werner, 24 J. Gimenez, 5 Thomas, 23 Vitolo, 30 Olabe, 21 Gameiro, 9 Fernando Torres

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: -

Indisponibili: Juanfran, Filipe Luis

© Riproduzione Riservata.