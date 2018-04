PROBABILI FORMAZIONI / Marsiglia Salisburgo: quote, le ultime novità live. Dubbi in mezzo per Rudi Garcia

Probabili formazioni Marsiglia Salisburgo: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Rudi Garcia punta su Thauvin e Payet, gli austriaci sono al completo

26 aprile 2018 - agg. 26 aprile 2018, 10.03 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Marsiglia Salisburgo, Europa League (Foto LaPresse)

Il ballottaggio aperto nelle probabili formazioni di Marsiglia Salisburgo è quello che riguarda il centrocampo della squadra francese, come abbiamo già detto: qui in realtà sono in tre per una maglia, volendo confermare la posizione di Luiz Gustavo che giocherebbe da mediano. Se la giocano André Zambo Anguissa, Maxime Lopez e Morgan Sanson: il primo, camerunense di 22 anni, è anche il meno utilizzato da Rudi Garcia in questa edizione di Europa League, avendo disputato 11 partite con 402 minuti complessivi. Spiccano allora gli altri due: per entrambi le presenze sono 10 con minutaggio praticamente identico, vale a dire una media di 78,5 minuti per Sanson e di 77,3 per Maxime Lopez. Dunque, la sensazione forte è che sarà uno di questi due a giocare; se Rudi Garcia non volesse rinunciare a nessuno dei due come detto potrebbe riportare Luiz Gustavo da difensore centrale, sicuramente il brasiliano ci sarà perchè è per distacco il giocatore del Marsiglia con più minuti in Europa League (1026, il secondo che è Adil Rami ne ha 962 pur avendo avuto una partita in meno). (agg. di Claudio Franceschini)

INFO E ORARIO

Marsiglia Salisburgo si gioca al Vélodrome, calcio d’inizio alle ore 21:05 di giovedì 26 aprile: è la semifinale di andata di Europa League 2017-2018, ed è una partita che potremmo definire poco pronosticabile. Forse le due squadre non erano attese a questo livello della competizione, e forse nessuna delle due sarà favorita a prescindere da quale arriverà in finale; tuttavia sono in semifinale con pieno merito e adesso se la giocano, sapendo di aver evitato i due spauracchi nel sorteggio e quindi di avere ciascuna qualche chance in più di raggiungere la partita per il titolo a Lione. Nel frattempo noi andiamo a vedere quali sono i dubbi e le certezze che ancora albergano nella mente dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio della partita, studiando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Marsiglia Salisburgo.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Marsiglia ha i favori del pronostico: i bookmaker della Snai hanno proposto quote che tendono decisamente da parte della squadra francese. Per la semifinale di andata la quota sul segno 1, che identifica la vittoria dei francesi, vale 1,65 mentre siamo già a 5,25 per il segno 2, che dovrete giocare se pensate all’affermazione esterna del Salisburgo. Naturalmente c’è l’opzione del pareggio, per la quale è il segno X quello sul quale puntare: in questo caso il vostro guadagno sulla partita del Vélodrome sarebbe di 4,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA SALISBURGO

LE SCELTE DI RUDI GARCIA

Gioca con il 4-2-3-1 Rudi Garcia, e la sua formazione non dovrebbe cambiare granchè rispetto alle ultime uscite: in porta ci sarà sempre Yohann Pelé vista l’indisponibilità del titolare Mandanda, in difesa dovrebbe essere ripristinata la coppia formata da Rolando e Rami con Bouna Sarr che sarà a destra dirottando dall’altra parte Sakai. Torna a giocare nel suo canonico ruolo di centrocampista centrale Luiz Gustavo, a meno che la scelta del tecnico non sia quella di continuare a investire su di lui come difensore centrale; nella prima ipotesi dunque ci sarebbe un ballottaggio tra Maxime Lopez e Sanson per affiancare il brasiliano. Davanti i dubbi dovrebbero essere decisamente minori: impossibile rinunciare alle qualità di capitan Payet e allo stato di grazia di Thauvin che in Ligue 1 ha segnato 19 gol e non è mai stato così determinante in carriera, la prima punta sarà quel Mitroglou che ha già dimostrato di poter essere importante in ambito europeo. Come esterno sinistro il titolare dovrebbe essere l’ex di Genoa e Milan Lucas Ocampos, anche lui calciatore che è riuscito a fare un importante salto di qualità trasferendosi a Marsiglia.

GLI 11 DI ROSE

E’ possibile che Marco Rose operi un solo cambio nella squadra che ha eliminato la Lazio: a centrocampo torna dalla squalifica Samassékou e dunque sarà lui a dettare i ritmi della manovra. Il resto è il solito assetto che va a comporre il 4-3-1-2 del Salisburgo: in porta Walke, davanti a lui André Ramalho e Caleta-Car con Lainer e Ulmer che sono importantissimi sulle corsie laterali per la spinta che sanno garantire. In mediana dovrebbero agire ancora una volta Haidara e Valon Berisha, ricordando che quest’ultimo rimane attualmente il capocannoniere della squadra in Europa League; leggermente più avanzata la posizione di Schlager, che abbassandosi andrebbe ovviamente a formare un 4-4-2 classico con il quale Rose ha spesso e volentieri giocato. Davanti sono in quattro per due maglie, ma le scelte anche in questo caso dovrebbero essere fatte: Dabbur rimane la prima opzione, al suo fianco dovrebbe esserci Hee-Chan Hwang con Minamino e Gulbrandsen che dunque dovrebbero accomodarsi in panchina, pronti però eventualmente a dare il loro contributo nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA SALISBURGO: IL TABELLINO

MARSIGLIA (4-2-3-1): 16 Y. Pelé; 17 B. Sarr, 6 Rolando, 23 Rami, 2 Sakai; 19 Luiz Gustavo, 8 Sanson; 26 Thauvin, 10 Payet, 5 Ocampos; 11 Mitroglou

A disposizione: 40 Escales, 22 Sertic, 18 Amavi, 29 Anguissa, 27 Maxime Lopez, 29 Germain, 14 N’Jie

Allenatore: Rudi Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: Mandanda, B. Kamara

SALISBURGO (4-3-1-2): 33 Walke; 22 Lainer, 15 André Ramalho, 5 Caleta-Car, 17 Ulmer; 4 Haidara, 8 Samassékou, 14 V. Berisha; 42 Schlager; 9 Dabbur, 19 Hee-Chan Hwang

A disposizione: 1 C. Stankovic, 25 Farkas, 34 Pongracic, 7 Yabo, 13 Wolf, 18 Minamino, 21 Gulbrandsen

Allenatore: Marco Rose

Squalificati: -

Indisponibili: -

