Pronostici Europa League/ Scommesse e quote per le partite (andata semifinali)

Pronostici Europa League: quote e scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo (26 aprile).

26 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Europa League (LaPresse)

Grande calcio anche oggi con l’andata delle semifinali di Europa League. In programma ci sono due partite alle ore 21.05 di questa sera, giovedì 26 aprile: si tratta di Arsenal-Atletico Madrid e Olympique Marsiglia-Salisburgo. Andiamo a vedere dunque che cosa ci potremmo attendere da queste due partite di Europa League a livello di pronostici, dando uno sguardo naturalmente anche alle quote per le scommesse e osservando chi potrebbe essere considerato favorito almeno per il match d’andata, in attesa poi delle sfide di ritorno che saranno giocate settimana prossima e decideranno i verdetti verso la finale.

PRONOSTICO ARSENAL ATLETICO MADRID

La semifinale di lusso va in scena all’Emirates Stadium: l’Arsenal vuole conquistare l’Europa League per chiudere nel migliore dei modi i 22 anni di Arsene Wenger alla guida dei Gunners e anche perché questa è l’unica possibilità di ottenere un posto nella prossima edizione di Champions League, visto che entrare fra le prime quattro di Premier League è ormai impossibile per l’Arsenal. Sarà però una semifinale difficilissima con l’Atletico Madrid, che negli ultimi anni ha fatto grandi cose sia in Spagna sia nelle Coppe europee e sulla carta ha qualcosa in più degli inglesi. Inoltre fra Wenger e Diego Pablo Simeone è anche uno scontro “filosofico” fra due diversi modi di intendere il calcio: una partita da non perdere. Match aperto a ogni esito, consigliamo dunque agli scommettitori la quota più alta: secondo Snai, è il pareggio, quota 3,25 per il segno X.

PRONOSTICO OLYMPIQUE MARSIGLIA SALISBURGO

Le semifinale meno nobile mette comunque di fronte due belle realtà del calcio europeo. All’Olympique Marsiglia non manca la tradizione e avrà pure l’orgoglio di rappresentare tutto il calcio francese nelle Coppe, il Salisburgo è stato autore di una cavalcata trionfale facendo vittime anche di lusso, quali Borussia Dortmund e Lazio. Per entrambe la prospettiva di raggiungere una finale europea è decisamente intrigante, perché non capita tutti i giorni. Inoltre, lo spettacolo potrebbe essere di ottimo livello: l’Olympique Marsiglia ha segnato 13 gol nelle sei partite ad eliminazione diretta finora giocate a partire dai sedicesimi, sono 12 invece quelli del Salisburgo. Un leggero favore nel pronostico potrebbe pendere dalla parte dell’OM, quanto meno per la partita d’andata che i francesi ospiteranno allo stadio Velodrome di Marsiglia. Il segno 1 è infatti proposto dall’agenzia di scommesse sportive Snai alla quota di 1,65.

