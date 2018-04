Risultati Europa League/ Diretta gol live score, andata semifinali: Arsenal Atletico, Marsiglia Salisburgo

Risultati Europa League: diretta gol live score delle semifinali di andata, Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo. Sfide bellissime e davvero incerte su entrambi i campi

26 aprile 2018 Claudio Franceschini

Risultati Europa LEague, andata semifinali (Foto LaPresse)

Le semifinali di Europa League 2017-2018 si giocano questa sera, giovedì 26 aprile: Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo, entrambe con calcio d’inizio alle ore 21:05, animano la giornata internazionale e saranno solo la prima parte di una doppia sfida che si concluderà tra una settimana esatta, quando a campi invertiti si disputeranno le partite di ritorno. Giunti a questo punto della competizione, è lecito pensare e supporre che possa succedere di tutto: le favorite d’obbligo non ci sono, un po’ perchè il sorteggio ha stabilito in questo modo e un po’ perchè in 180 minuti e a un passo dalla finale i rapporti di forze tendono chiaramente a diminuire, e partivamo già da una situazione di equilibrio. Comunque, vediamo quali sono i contesti nei quali si giocano le due partite per capire meglio in che modo potrebbero andare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA SEMIFINALI

ARSENAL ATLETICO MADRID

La finale anticipata, senza ombra di dubbio: lo dice il blasone dei due club, lo dice soprattutto la storia recente anche se i Gunners non vincono in Europa da ormai 24 anni. Tuttavia gli anni recenti parlano chiaro: entrambe sono abituate a stare al piano di sopra dove staziona la Champions League, entrambe solitamente si scontrano con avversarie di altro livello, entrambe sono nell’elite di campionati europei d’elite. Cosa è successo quest’anno? Semplice: l’Arsenal dopo più di 20 anni ha mancato le prime quattro posizioni in Premier League (e sarà così anche in questo campionato), mentre l’Atletico Madrid ha fallito il girone di Europa League arrivando terzo, alle spalle di Roma e Chelsea. Dunque, l’Europa League è diventata l’arena nel quale provare a vincere; entrambe - e non era scontato - hanno saputo mantenere alto il livello di concentrazione e dimostrato di voler prendersi il titolo internazionale, anche perchè mettere in bacheca l’Europa League significherebbe entrare in Champions League dalla porta principale e questo per l’Arsenal è uno sprone che può fare tutta la differenza del mondo. In più Arsène Wenger darà l’addio alla fine della stagione: un altro motivo per provare a fare la voce grossa e prendersi la finale prima e il trofeo poi.

MARSIGLIA SALISBURGO

Se l’altra semifinale è quella tra le due favorite, questa ragionevolmente vede in campo le due outsider: tuttavia sia i francesi che gli austriaci hanno ottimi motivi per pensare di poter anche vincere l’Europa League. Intanto ci sono le semifinali: il Marsiglia ha eliminato il Lipsia - dopo aver perso all’andata - che era una squadra tendenzialmente più quotata, soprattutto dopo aver superato di slancio i due turni precedenti. Il Salisburgo ha fatto qualcosa di pazzesco contro la Lazio, spazzata via al ritorno con tre gol in quattro minuti e quattro in un quarto d’ora, andando a ribaltare il 2-4 subito all’Olimpico con il piglio della grande squadra. Se da una parte troviamo una realtà che ha dominato il calcio francese e ha trionfato in Europa (rimane l’unica transalpina con una Coppa dei Campioni in bacheca), dall’altra c’è una società che arriva da un Paese le cui tradizioni riguardano altri sport, ma che grazie all’aiuto del colosso Red Bull ha aperto un’era vincente ed è in grado di fare la differenza anche in Europa, come sta dimostrando molto bene. Anche in questo caso, dire quale squadra possa essere favorita è difficile: non resta che affidarsi al campo.

ore 21:05 Arsenal-Atletico Madrid

ore 21:05 Marsiglia-Salisburgo

