TORINO, 10MILA AL CONCERTONE IN PIAZZA CASTELLO/ Torna il vetro dopo il caos-Champions

Concertone 25 aprile in piazza Castello in 10mila a Torino: torna la folla in piazza a quasi un anno dalla tragica notte della finale di Champions in piazza San Carlo

26 aprile 2018 Fabio Belli

Torino, torna la folla in piazza...e anche il vetro (foto LaPresse)

Il Concertone spezza la paura della folla in piazza a Torino. Torna la folla in piazza a Torino... e anche le bottiglie di vetro. A poco meno di un anno dai tragici fatti in piazza San Carlo, con un morto e più di mille feriti, alcuni anche gravissimi, a causa della calca durante l'allestimento del maxischermo per seguire la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Stavolta, l'occasione era il classico concerto del 25 aprile in piazza Castello, che ha radunato più di 10mila persone per ascoltare i Modena City Ramblers. Un successo, anche se in molti avevano espresso preoccupazioni perché la location era stata individuata in fretta e furia e molte erano le incognite alla luce di quanto accaduto nella tragica notte del 2 giugno scorso.

DI NUOVO PERICOLO-VETRO IN PIAZZA

C'è stato un controllo molto restrittivo da parte dei Vigili Urbani riguardo l'introduzione di bottiglie di vetro nell'area di Piazza Castello. Ovvero, ciò che aveva procurato la maggior parte dei danni, con la gente che fuggiva nella calca caduta sui cocci, ferendosi in molti casi anche gravemente. Le bottiglie di vetro si sono però riviste, anche se le ordinanze era particolarmente chiare, in quelli che sono considerati "processi organizzativi e di gestione delle pubbliche manifestazioni." Tutto è andato bene alla fine con la musica dei Modena City Ramblers che ha fatto ballare i 10mila di Piazza Castello, ma nell'organizzazione bisogna ancora far passi avanti per evitare che il pericolo-cocci di vetro possa funestare altre manifestazioni.

