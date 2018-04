Bari Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Entella, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultatol live. La squadra pugliese è ormai certa di giocare i playoff, i liguri si devono salvare

27 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bari Entella, Serie B 38^ giornata (Foto LaPresse)

Bari Entella, che sarà diretta dall’arbitro Marco Serra, è il secondo anticipo nella 38^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: allo stadio San Nicola si gioca alle ore 21:00 di venerdì 27 aprile. Siamo in un altro turno che prelude a un infrasettimanale, e dunque il fatto di giocare tante volte in un lasso di tempo ravvicinato potrebbe giocare qualche brutto scherzo dal punto di vista fisico; per quanto riguarda questa sfida, il Bari ha ancora una flebile speranza di mettere le mani sulla promozione diretta ma deve recuperare 6 punti a Parma e Palermo, dunque con tutta probabilità si dovrà accontentare di giocare i playoff. La Virtus Entella a oggi sarebbe salva, ma soltanto per classifica avulsa: i suoi 40 punti sono gli stessi del Novara che invece farebbe lo spareggio per non retrocedere, e questo la dice lunga sulla necessità di fare punti sul campo dei liguri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bari Entella sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il singolo evento utilizzando il codice 415147. Ovviamente in assenza di un televisore potrete attivare il servizio di diretta streaming video sfruttando l’applicazione Sky Go, che non richiede costi aggiuntivi e si può utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Anche quest’anno il Bari non è riuscito a rimanere a contatto con la promozione diretta: la grande scalata del Parma ha dimostrato come si potesse fare per il rallentamento delle squadre davanti, ma i galletti non vincono da cinque partite e hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime otto. Con queste premesse, anche se le sconfitte sono state contenute (una nelle ultime 13, ad Ascoli), pensare di poter lottare per i primi due posti era difficile; adesso il Bari sembra aver perso smalto e fiducia, la qualificazione ai playoff sembra fatta ma Fabio Grosso può ancora aspirare a prendersi terza o quarta posizione, che consentirebbero di saltare il primo turno accedendo direttamente alla semifinale, aiuto non da poco verso la scalata alla Serie A. La Virtus Entella è tornata a festeggiare una vittoria che mancava da quattro giornate, nelle quali la squadra aveva fatto soltanto un punto: il 3-2 alla Pro Vercelli, ancora più importante perchè arrivato in una sfida diretta, ha permesso ai liguri di prendersi una salvezza virtuale, anche se come abbiamo visto la situazione rimane molto complicata. L’Entella ha vinto solo quattro volte nel girone di ritorno e, cosa ancor più grave, ha perso otto partite: la posizione di classifica non è mai migliorata troppo, adesso bisogna davvero produrre gli ultimi sforzi per la permanenza in Serie B anche se, forse, all’inizio della stagione si guardava anche alla possibilità di prendere i playoff.

PROBABILI FORMAZIONI BARI ENTELLA

Fabo Grosso non rinuncia al 4-3-3, ma in vista della trasferta di Palermo potrebbe fare un po’ di turnover: magari non in difesa, dove Marrone e Gyomber saranno i centrali con Sabelli e D’Elia i due terzini, ma dalla cintola in su. A centrocampo per esempio Petriccione e Busellato si giocano un posto, contendendolo ad Andrés Tello e Basha; potrebbe invece essere confermato Iocolano, che aumenta la pericolosità offensiva della squadra. Nel tridente offensivo sono in quattro per il ruolo di prima punta: Kozak potrebbe spuntarla, Karamoko Cissé potrebbe allargarsi sull’esterno prendendo il posto di Improta o Galano (uno dei due dovrebbe rimanere titolare). Entella con il diamante di centrocampo, o rombo che dir si voglia: Troiano davanti alla difesa, Simone Icardi favorito su Nizzetto come trequartista in appoggio ai due attaccanti De Luca e La Mantia. La formazione dovrebbe essere la stessa che ha battuto la Pro Vercelli, anche se Crimi se la gioca con Acampora e Ardizzone per iniziare sulla mezzala; in difesa solita coppia centrale formata da Ceccarelli e Cremonesi, a destra Belli favorito su De Santis mentre a sinistra giocherà Aliji.

QUOTE E PRONOSTICO

A essere favorita per questa partita è la squadra di casa, come ci dicono anche i pronostici forniti dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questi bookmaker la differenza è netta, infatti il segno 1 per la vittoria dei galletti vale 1,75 contro il valore di 5,00 che invece accompagna il segno 2 per l’affermazione esterna della Virtus Entella. Potrete ovviamente scommettere anche sul pareggio: in questo caso dovrete giocare il segno X e, se le cose allo stadio San Nicola dovessero andare così, il vostro guadagno sulla partita sarebbe di 3,35 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

