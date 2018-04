Fabrizio Frizzi/ Nazionale Basket Artisti & Friends in campo stasera per ricordarlo (27 aprile)

In memoria di Fabrizio Frizzi: Nazionale Basket Artisti & Friends in campo stasera per ricordarlo a Roma con una partita di basket, ritirata la maglia numero 10 (27 aprile)

27 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Fabrizio Frizzi (LaPresse)

Oggi venerdì 27 aprile il mondo del basket ricorda Fabrizio Frizzi. Il popolare presentatore televisivo faceva infatti parte della Nazionale Basket Artisti, che stasera scenderà in campo al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano a Roma per una partita di beneficienza in onore appunto di Fabrizio Frizzi, tanto che prima del match, il cui inizio è in programma alle ore 20.30, ci sarà la cerimonia del ritiro della maglia numero 10 della Nazionale Basket Artisti, quella che di solito Frizzi indossava quando scendeva in campo: la maglia numero 10 verrà alzata al cielo da Antonello Riva (miglior realizzatore della storia nel campionato italiano con 14.397 punti in carriera), affiancato dai familiari di Fabrizio e dall’amica e compagna di mille avventure televisive Milly Carlucci. L’evento, organizzato in collaborazione con Eurobasket Roma e con il patrocinio del Comune di Roma, inizierà già nel pomeriggio con un torneo di mini basket delle società romane che coinvolgerà più di 500 bambini delle scuole elementari e medie a partire dalle ore 14.00.

NAZIONALE BASKET ARTISTI & FRIENDS PER FABRIZIO FRIZZI: I PROTAGONISTI

Alle ore 20.30 dunque avrà inizio la partita Nazionale Basket Artisti & Friends. La prima sarà capitanata da Fabio Frizzi, fratello di Fabrizio, con Massimo Giletti, Fabio Tamburini, Valeria Solarino, Carlo Massarini, Alessio Bernabei, Simona Molinari, Fabrizio Biggio, Gianguido Baldi, Stefano Sarcinelli, Lorenzo Sarcinelli, Antonello Riva, Stefano Meloccaro, Pippo Palmieri, Giorgio Borghetti, Danilo Brugia, Valerio Di Benedetto, Domenico Fortunato, Bibi Velluzzi, Elisa D’Ospina, Mercedesz Henger e i rinforzi di due bandiere del basket romano come Alessandro Tonolli e Alex Righetti. Dall’altra parte del campo il team Friends che indosserà la divisa Eurobasket Leonis capitanato da Claudio Fasulo, cugino di Fabrizio e vice direttore di Rai Uno, che tra campo e panchina schiererà Flavio Insinna, Paolo Belli, Enzo De Caro, Federico Moccia, Marco Luci, Massimo Cotto, Lorenzo Branchetti e Carolina Benvenga di Rai YoYo (che nel pomeriggio intratterranno i bambini del minibasket), Pamela Camassa, Andrea Preti, il capitano dell’Eurobasket Roma Daniele Bonessio con Giulio Casale, Eugenio Fanti, Marco Venuto e il general manager ex Nazionale Davide Bonora. Presente a bordocampo anche Valeria Favorito, la giovane a cui Fabrizio nel 2000 donò il midollo che le permise di guarire da una grave forma di leucemia. Supporteranno l’iniziativa la Nazionale Italiana Cantanti, Fondazione Telethon e AIRC, tre realtà solidali a cui Fabrizio era molto legato.

© Riproduzione Riservata.