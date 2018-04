Greatest WWE Royal Rumble 2018/ Streaming video e diretta tv: programma, orario e vincitore (wrestling)

Diretta Greatest Royal Rumble 2018: info tv e streaming video dell'appuntamento del wrestling targato WWE atteso oggi in Arabia Saudita. Tra gli eventi più attesi la 50 men Royal Rumble.

27 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Greatest Royal Rumble 2018 (LaPresse-foto di repertorio)

Si apre oggi venerdi 27 aprile il Greatest Royal Rumble 2018, uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati del mondo WWE: per la prima volta nella storia infatti andrà in scena il Royal Rumble match a 50 uomini, ma ovviamente non sarà solo questo evento a catalizzare l'attenzione di tutti. Immaginiamo quindi bene che i protagonisti attesi oggi sul ring siano non solo tantissimi ma tutti di grandissimo spessore: lo spettacolo di certo non mancherà in questo appuntamento del Wrestling targato WWE. Il palcoscenico è senza dubbio adeguato all’evento: il Greatest Royal Rumble 2017 avrà infatti luogo al King Abdullah International Stadium di Gedda in Arabia Saudita. Il programma è quindi già ben definito e ci attendono duelli davvero eccezionali: il via però verrà dato solo alle ore 18.00 secondo il fuso orario italiano.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVEBTO

Segnaliamo che il Greatest Royal Rumble 2018 sarà visibile in diretta tv e in esclusiva solo sulla piattaforma di Sky. Appuntamento per tutti gli appassionati del mondo WWE alle ore 18.00 al canale Sky Calcio 6 HD (codice d’acquisto 757575), con diretta streaming video garantita tramite l’app Sky Go. Numerose le repliche già previste dell’evento wrestling: dal 28 aprile al 1 maggio alle ore 10.00, 15.00 e 20.00.

IL PROGRAMMA

Come è facile immaginare il programma del Greatest Royal Rumble 2018 è ben fitto e i protagonisti eccellenti chiaramente non mancheranno: saranno ben 10 gli scontri previsti, di categoria Raw come di Smackdown che interbrand. A dare il via allo show del grande wrestling ospite in Arabia Saudita sarà il duello Raw tra Cedric Alexander e Kalisto (WWE Cruiserweight Championship) a cui farà seguito per lo Smackdown The Bludgeon Brothers contro The Usos per il Tag team. Terzo incontro è interbrand e sarà Cesaro+Sheamus contro Bray Waytt e Matt Hardy: a seguire anche Jeff Hardy VS Jinder Mahasl e il ladder tra Seth Rollins, Finn Balor, The Miz e Samoa Joe. Al centro del programma del Greatest Royal Rumble lo scontro singolo per il Raw tra John Cena e Triple H a cui farà seguito il Casket tra Ruserv e The Undertaken. Per lo smackdown ecco l’ultimo duello tra Aj Styles e Shinsuke Makamura (WWE Championshiop) e per il Raw la Steel Cage tra Brock Lesnar e Roman Reings per la WWE Universal Championship. A chiudere il calendario l’evento più atteso della Greatest Royal Rumble 2018 ovvero la 50 men Royal Rumble Match, chiaramente interbrand.

