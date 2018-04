INIESTA, ADDIO AL BARCELLONA DOPO 22 ANNI/ Video, futuro in Cina? “Non giocherò mai contro i blaugrana”

Iniesta: "Addio Barcellona, grazie di tutto”, video, lacrime e commozione: l’Illusionista lascia dopo 22 anni la compagine blaugrana. Il nazionale spagnolo giocherà in Cina

27 aprile 2018 - agg. 27 aprile 2018, 15.43 Davide Giancristofaro Alberti

Annunciare il suo ritiro a fine stagione è stato dura per Andres Iniesta. Chiudere una storia d'amore dopo 22 anni non poteva essere facile, e infatti il centrocampista piange e fatica a terminare le frasi. La sala stampa di San Joan Despì è strapiena come non lo è stata mai: ci sono anche familiari, magazzinieri, presidente, dirigenti e tutta la squadra, tranne Luis Suarez e Lionel Messi che non amano gli addii. Dopo aver salutato la sala si è protratta in un lunghissimo applauso. Iniesta potrebbe dare ancora qualcosa forse al Barcellona, seppur a piccole dosi, ma se è un fenomeno è anche per la sua determinazione e autoesigenza. Va via, ma non si sa dove. In Cina, dove può anche vendere il suo vino, ma non si conosce ancora la squadra. «Mancano dei dettagli. Ho sempre detto che non avrei giocato contro il Barça quindi fuori dall'Europa ogni posto va bene. Prima però c'è ancora da vincere una Liga per chiudere un'annata col doblete, una stagione molto positiva». (agg. di Silvana Palazzo)

Dopo 22 anni Andres Iniesta dice addio al Barcellona. L’annuncio era nell’aria, ma è stato ufficializzato soltanto pochi minuti fa. L’Illusionista ha indetto una conferenza stampa per comunicare la propria decisione al mondo intero. Lacrime, naso che cola, voce strozzata dall’emozione, e muscoli del collo in tensione per Andres, ma del resto, non poteva che essere altrimenti. Una storia d’amore lunghissima, iniziata addirittura nel 1996, con Iniesta che è cresciuto piano a piano, fino a diventare il leader assoluto del centrocampo blaugrana, nonché uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. E forse è stato per un certo periodo il numero uno in assoluto, precisamente nel 2010, quando vinse il Mondiale in Sud Africa da protagonista indiscusso.

“NON SONO PIU’ IN GRADO DI RENDERE COME PRIMA”

«Questa è una decisione che è stata pensata, meditata, e poi ripensata e rimeditata», dice Iniesta in una sala stampa San Joan Despì, colma come non mai, compresi i suoi compagni di squadra, ma anche i famigliari, il presidente e i dirigenti. «Io sono un tipo onesto – uno dei passaggi chiave del suo discorso - e voglio continuare a esserlo con me e con il club che mi ha dato tutto: non mi sento di poter continuare a offrire il rendimento che ho tenuto finora. È una questione di natura, di vita, il tempo passa e non ci si può fare nulla». Al termine del discorso, un applauso scrosciante di tutta la sala, con Andres che è pronto a prendere un’altra direzione. Non lo dice apertamente, ma giocherà in Cina, dove guadagnerà cifre incredibili, e chiuderà così la sua gloriosa carriera. Qui il video della sua conferenza stampa di addio

