Inter Lazio Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Inter Lazio Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 27^ giornata (oggi venerdì 27 aprile)

27 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Lazio Primavera - LaPresse

Inter Lazio Primavera, diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo della sezione Aia di Casarano, è l’anticipo che apre il programma della 27^ giornata del campionato Primavera 1, il massimo torneo giovanile italiano. L’appuntamento sarà per oggi pomeriggio, venerdì 27 aprile 2018, alle ore 14.30: la classifica è crudele con i biancocelesti, tristemente ultimi con 16 punti proprio nell’anno in cui sono state introdotte le retrocessioni nel campionato Primavera. Un brutto colpo per la Lazio dopo le ultime stagioni che erano state ottime anche a livello giovanile, come si ricorderà pensando che la Primavera è stato il trampolino di lancio per la carriera di Simone Inzaghi. L’Inter invece è seconda con 53 punti, ha appena espugnato il campo della Juventus e deve sfruttare il turno sulla carta favorevole per blindare una posizione fra le prime due al termine della stagione regolare, obiettivo dei nerazzurri di Stefano Vecchi per accedere alla Final Four senza dover passare dai playoff.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita fra Inter e Lazio Primavera, valida per la 27^ giornata del Campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Inter Lazio Primavera: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

Parlando delle probabili formazioni di Inter Lazio, la rosa ampia è sicuramente uno dei punti forti della squadra di Stefano Vecchi, tuttavia possiamo immaginare in modulo 4-3-1-2 con Pissardo in porta, protetto dalla coppia centrale formata da Lombardoni e Nolan, con Zappa terzino destro e Sala a sinistra; a centrocampo potrebbe esserci il terzetto con Brignoli, Pompetti e Danso, mentre in attacco si può puntare su Zaniolo trequartista alle spalle della coppia composta da Odgaard e Colidio. Per quanto riguarda invece la Lazio di Valter Bonacina, possiamo disegnare un 4-2-3-1 con Kalaj e Jorge Silva difensori centrali davanti ad Alia, con Spizzichino terzino destro e Armini a sinistra. In mediana la coppia formata da Jordao e Marchesi, mentre sulla trequarti potrebbero agire Neto, Rezzi e Falbo alle spalle della prima punta Rozzi.

© Riproduzione Riservata.