INTER, SPALLETTI/ “Juventus arrabbiata? E noi che non vinciamo nulla da 7 anni allora...”

Inter, Spalletti: “Juventus, saremo ferocissimi. Allegri? Il più bravo a leggere le partite”. L'allenatore presenta il derby d'Italia in conferenza: l'obiettivo è la qualificazione Champions

27 aprile 2018 - agg. 27 aprile 2018, 17.37 Silvana Palazzo

Inter, Luciano Spalletti (Foto: LaPresse)

La sconfitta della Juventus con il Napoli può far arrivare più arrabbiata la squadra di Massimiliano Allegri a San Siro? Luciano Spalletti risponde con una battuta nella conferenza stampa della vigilia. «Se loro devono essere arrabbiati dopo una sconfitta col Napoli, noi che non vinciamo nulla da sette anni pensa come stiamo». Inoltre, l'allenatore nerazzurro spiega di non avere alcun debito con il Napoli da mettere a posto. «A me interessano i tre punti che darebbero la vittoria all'Inter. Non i tre punti che toglierebbero qualcosa alla Juventus». Spalletti si è detto convinto che l'Inter possa regalare qualcosa di grandioso ai suoi tifosi, motivo per il quale tra l'altro si aspetta una prestazione di livello: «In questa stagione abbiamo sicuramente lasciato dei risultati per strada, ma abbiamo anche imparato a conoscerci meglio e convivere con i problemi, a sistemare delle cose che rappresentano la nostra crescita, siamo a un buon livello». (agg. di Silvana Palazzo)

“JUVENTUS ARRABBIATA? NOI SAREMO FEROCISSIMI”

Una vigilia delicata per l'Inter: il derby d'Italia pesa sul futuro di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, sulla corsa Champions dei nerazzurri e su quella Scudetto per i bianconeri. Destini e sogni che si incrociano in una sfida che entrambe le squadre vogliono vincere. Dopo Allegri, anche Spalletti suona la carica ai suoi: « Noi saremo feroci. Anzi: ferocissimi. Possiamo regalare qualcosa di grandioso ai nostri tifosi, lo stadio sarà ancora pieno, anzi strapieno. I nostri tifosi sono a punteggio pieno, quest'anno». L'arbitro della partita sarà Orsato, ma l'allenatore dell'Inter non si sofferma sulla designazione: «Gli arbitri italiani sono di qualità, stanno cercando di fare le cose migliori e la Juventus negli ultimi anni ha vinto talmente tanto che non esistono riferimenti a quello che hanno fatto i direttori di gara». Il peso della qualificazione in Champions League potrebbe essere un peso se non una pressione: «Noi stiamo giocando per un traguardo grandioso e ne siamo fieri e consapevoli. Vogliamo rimettere le cose a posto per la storia del nostro club e siamo pronti».

SPALLETTI SU ALLEGRI: “IL PIÙ BRAVO A LEGGERE LE PARTITE”

L'Inter sa come battere la Juventus: lo ha fatto un anno e mezzo fa quando in panchina c'era Frank De Boer. Pressing alto e costante, questa la chiave di quella vittoria. Potrebbe essere la strada giusta anche per Luciano Spalletti, «ma bisogna saper leggere i momenti delle partite, quando c'è da fare una cosa e non un'altra, la Juve ha giocatori che ribaltano il gioco facilmente». La sconfitta col Napoli della Juventus non fa testo per il tecnico dell'Inter: «La Juve sa trovare la soluzione per qualsiasi avversario, Allegri è bravissimo a mettere al centro del suo gioco il calciatore, per fare in modo che emerga al meglio, lui con le qualità del giocatori fa il gioco di squadra, con naturalezza, è il più bravo a leggere le partite». Un pareggio sicuramente non serve a nessuna delle due squadre: «L'elastico si può tirare fino a quando tiene. Poi si deve lasciare andare. I calciatori forti, di personalità, questi giorni così se li vive, se li gode, si prepara. Giocare una buona partita così è solo esaltante. Il pareggio serve per fare un punto, ma sia noi che loro giochiamo per vincere».

