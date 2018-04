JUVENTUS, ALLEGRI/ “Chi vince è un bravo ragazzo, chi perde è... Dybala? Pensi alla squadra”

Juventus, Allegri: “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...”. L'allenatore chiede equilibrio e cuore in vista del derby d'Italia con l'Inter. Le ultime notizie

27 aprile 2018 - agg. 27 aprile 2018, 17.04 Silvana Palazzo

Juventus, Massimiliano Allegri (Foto: LaPresse)

«Chi vince è un bravo ragazzo, chi perde è...». È la solita storia per Massimiliano Allegri. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter a San Siro, l'allenatore della Juventus ha spiegato quali sono le armi per spuntarla sul Napoli. «Con entusiasmo e spensieratezza è probabile che vinciamo lo scudetto. Se invece la viviamo con negatività rischiamo. Quando si perde bisogna stare zitti e lavorare». I brutti momenti possono capitare, ma la squadra bianconera non deve perdere certezze. «Un passo indietro per farne due avanti». Quel che è fatto è fatto, ora bisogna guardare avanti e lavorare. «A livello matematico domani non si decide lo scudetto. In un minuto cambiano le stagioni. La Juve deve solo giocare a calcio, domani saranno 80 mila allo stadio, partite come questa vanno giocate con testa tecnica voglia sacrificio». Nessun problema comunque con i tifosi: «I tifosi hanno diritto a esprimere giudizi, ho grande rispetto per loro, mi hanno sempre rispettato. L’allenatore è sempre responsabile di tutto, nel bene e nel male. Normale che si possa brontolare quando non arrivano risultati per due partite», ha spiegato Allegri. (agg. di Silvana Palazzo)

“DOPO NAPOLI DA FENOMENI SIAMO DIVENTATI BROCCHI?”

Il Napoli crede nel sorpasso alla Juventus, ma Massimiliano Allegri resta tranquillo. Il subbuglio scoppiato dopo la vittoria dei partenopei, ora ad un solo punto dalla capolista, diverte l'allenatore bianconero, che chiede calma e sangue freddo alla squadra, oltre che voglia di dare tutto. Questi sono gli ingredienti per tornare a vincere. Così si può «scrivere un altro pezzo di storia», spiega Allegri. «Ora mi diverto perché le cose piatte mi annoiano, tipo aver già vinto lo scudetto un mese prima della fine. Ora serve coraggio e incoscienza, sono bei momenti da vivere con entusiasmo e volontà», aggiunge il tecnico toscano. Del resto è abituato alle situazioni difficili. «Quando sono arrivato a Torino era un po' peggio rispetto a ora». Tutto è ancora in ballo, ma tante sono le voci. Da quelle sulla contestazione dei tifosi alla presunta “maretta” nello spogliatoio. «I tifosi sono venuti per farsi sentire e sostenerci in questo momento», ha spiegato Allegri alla vigilia della sfida con l'Inter. «Spiace sentire queste cose, senza fondamento. Vanno a toccare la professionalità di tutti. Non è la prima e non sarà l'ultima volta, le polemiche dobbiamo farcele scivolare addosso», dice invece in riferimento alle presunte liti all'interno del gruppo.

JUVENTUS, LA CONFERENZA DI ALLEGRI IN VISTA DELL'INTER

I momenti di difficoltà sono normali, ma la Juventus non si deve far prendere dall'ansia. Chiede equilibrio Massimiliano Allegri nella conferenza stampa in vista del derby d'Italia con l'Inter. «Ci sono momenti di difficoltà in cui le cose vanno meno bene, ma questo non vuol dire che una squadra di fenomeni sia diventata di brocchi». Quella di domani è una sfida importante e delicata, ma non decisiva per Allegri: «Domani dobbiamo giocare una grandissima partita ma il campionato non si deciderà nel weekend, serve una gara tosta altrimenti non usciamo vivi da San Siro». La Juventus deve allontanare le ombre e non aggrovigliarsi sui pensieri. Un discorso che può tornare utile anche a Paulo Dybala. «È un grande giocatore che ha un mese per dare un grosso contributo alla Juve, sta bene, tutti si aspettavano qualcosa in più ma sarà importante per noi e ha l'obiettivo del Mondiale». Riguardo la formazione, spiega che sono tutti a disposizione, a parte Stefano Sturaro, Mattia De Sciglio e Giorgio Chiellini. Mario Mandzukic sta bene e potrebbe giocare, così Andrea Barzagli, ma di sicuro non in una difesa a tre.

