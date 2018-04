LUISA CORNA/ "L'Inter è una squadra rock. Fantacalcio, che passione!"

Luisa Corna: "L'Inter è una squadra rock". La cantante e conduttrice parla alla Gazzetta dello Sport della sua passione per i colori nerazzurri e per... il Fantacalcio

27 aprile 2018 Fabio Belli

Luisa Corna

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Luisa Corna ha raccontato della sua passione per l'Inter ma non solo, parlando a trecentosessanta gradi del suo amore per il calcio... e anche per il Fantacalcio. Al quale gioca regolarmente con amici e familiari: "Ho diversi difensori bianconeri in rosa l’attacco del Napoli e alcuni giocatori dell’Inter tra cui Candreva. Spero giochi e prenda un buon voto. Maurito? Non avevo abbastanza soldi all'asta." Ma se il Fantacalcio impone il dovere di pescare da tutte le squadre, la fede nerazzurra di Luisa Corna è salda come una roccia, a partire dal big match contro ia Juventus di sabato: "Durante la partita sarò al teatro Commenda di Segrate per uno spettacolo dedicato a Mia Martini. Tra una canzone e l’altra guarderò il cellulare e appena terminata la mia performance cercherò un locale dove poter assistere al secondo tempo."

IL PRONOSTICO SCUDETTO

Anche sulla corsa Scudetto tra Juventus e Napoli, Luisa Corna sembra avere le idee chiare: "Prima di iniziare il campionato avevo delle sensazioni positive sul Napoli. Non me ne vogliano i tifosi bianconeri. Oggi sono indecisa più che mai: gli uomini di Sarri, con una rosa sicuramente più limitata rispetto agli avversari, stanno dimostrando grande carattere." Ma ovviamente il cuore della bella Luisa batte solamente per l'Inter, giudicata una squadra "rock" per la sua capacità di affronterà le avversità: "I nerazzurri tremendamente rock perché regalano emozioni forti. Quale squadra è più imprevedibile della nostra? Non a caso nel ritornello dell’inno ufficiale cantiamo “Amala, pazza Inter amala"." Per Luisa Corna l'interismo è vivere sulle montagne russe, fra cadute improvvise e risalite esaltanti.

© Riproduzione Riservata.