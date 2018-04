Maradona ama la Juventus, clamorosa gaffe di Fifa 18/ “Qualcuno pagherà”, infuriato il Pibe de Oro

Maradona ama la Juventus, clamorosa gaffe di Fifa 18: “Qualcuno pagherà”, infuriato il Pibe de Oro. La svista del videogame di EA Sports, è arrivata anche alla stella argentina

Lo striscione di Maradona a Fifa 18

E’ clamorosa la gaffe commessa da EA Sports, nel gioco di calcio Fifa 18: Diego Armando Maradona è stato associato alla Juventus. A scovare l’inghippo, come sottolineato dai colleghi di TgCom24, sarebbe stato il giornalista Paolo Trapani, che mentre stava disputando una sfida fra il Napoli e la Juventus, al noto videogame calcistico, ha appunto scoperto l’associazione del Pibe de Oro al mondo bianconero. In poche parole, l’Allianz Stadium è tappezzato di striscioni juventini, e fra questi vi è anche il volto riconoscibilissimo del numero 10 dell’Argentina, come si può chiaramente notare anche nell’immagine pubblicata.

“HO DATO MANDATO AI MIEI AVVOCATI…”

Il fattaccio è stato attenzionato anche dal diretto interessato, che interpellato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha ammesso: «Ho dato mandato ai miei avvocati per la mia immagine raffigurata nella curva della Juve in Playstation. Non si può fare così in un gioco così diffuso. Qualcuno ha voluto fare il furbo e la pagherà». Il Pibe de Oro ha quindi rincarato la dose, aggiungendo: «Speriamo che il culo abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli devono continuare a trattenerla per la maglia». Pare che l’associazione fra l’argentino e i bianconeri, con tanto di striscione “Amo la Juve”, avvenga solo nella versione Playstation 4 del noto videogiochi, mentre non si sono verificati avvistamenti di tale tipo su pc e Xbox One.

