Matteo Renzi, il figlio in prova al Genoa/ Il primogenito dell'ex segretario del Pd si allena con il Grifone

Matteo Renzi (LaPresse)

Matteo Renzi, il figlio in prova al Genoa: non solo politica per l’ex segretario del Partito Democratico. Chiamato in causa ripetutamente negli ultimi giorni per le dinamiche di formazione del nuovo Governo, con il mandato esplorativo conferito al Presidente della Camera Roberto Fico per cercare un’intesa tra Movimento 5 Stelle e dem per il nuovo esecutivo, l’ex presidente del Consiglio può sorridere per motivi familiari. Noto tifoso della Fiorentina, spesso presente allo stadio Artemio Franchi sia prima che dopo la sua esperienza da Sindaco di Firenze, Renzi si è sempre professato un amante del calcio e in famiglia ora potrebbe avere un futuro top player: parliamo del figlio Francesco Renzi che, attualmente di proprietà dell’Affrico, è in prova con il Genoa, club di Serie A. Come sottolinea Il Secolo XIX, il figlio dell’ex segretario Pd ha svolto degli allenamenti con la formazione Allievi Nazionali, allenata dall’ex attaccante Carlo Taldo.

MATTEO RENZI, IL FIGLIO IN PROVA AL GENOA

Matteo Renzi non ha sfondato nella sua avventura calcistica, con alcuni limiti atletici che posero il freno sulla carriera da arbitro (fino al 1995 è stato iscritto alla sezione arbitrale di Firenze con alcune partite di Seconda Categoria sulle spalle), ma il figlio promette bene. Il Genoa, club di proprietà di Enrico Preziosi, ha offerto un provino al figlio Francesco, che negli ultimi mesi è cresciuto esponenzialmente: di ruolo attaccante, il figlio dell’esponente del Partito Democratico lo scorso gennaio è stato convocato dalla Nazionale Dilettanti Under 17 per il raduno organizzato a Firenze. Attualmente Francesco Renzi gioca nell’Affrico, società dilettantistica a due passi dallo stadio Artemio Franchi, e fin qui ha raccolto un numero importnate di reti con il club e con la fascia Allievi Regionali. Il tempo dirà se sarà un profilo da “calcio che conta” o meno, per il momento una grande soddisfazione. E attenzione anche a Emanuele Renzi, il più piccolo dei figli dell’ex segretario Dem: classe 2003, anche lui gioca a calcio e può vantare un talento non indifferente…

