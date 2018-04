PSG, Emery via a fine stagione/ “Ho comunicato ai giocatori il mio addio”. Già scelto il sostituto

Unai Emery, allenatore PSG - LaPresse

Finisce il matrimonio fra Unai Emery e il Paris Saint Germain. A comunicarlo è stato lo stesso tecnico spagnolo, che durante la conferenza stampa in vista della sfida di domenica sera contro il Guingamp, ha ammesso: «Ho comunicato ai giocatori il mio addio. Ringrazio il presidente Nasser Al-Khelaïfi, il ds Antero Henrique, i tifosi e tutti i giocatori per queste due stagioni a Parigi». Una notizia che di certo non lascia sorpresi, visto che l’addio di Emery era nell’aria da tempo. Quest’anno il Paris Saint Germain aveva investito pesantemente per acquistare Neymar e Mbappe, circa 400 milioni di euro, e quasi tutti gli addetti ai lavori si aspettavano un cammino in Champions League di altissimo livello, ma così non è stato.

TUCHEL IL SOSTITUTO

Il PSG, complice anche l’infortunio di Neymar, è stato eliminato in malo modo dal Real Madrid, con conseguente addio al sogno europeo. Emery era sbarcato al Parco dei Principi nel 2016 per sostituire Laurent Blanc. Il 46enne iberico ha vinto tutto a livello nazionale, vista la conquista di una Ligue 1, una coppa di Francia (può vincerne un’altra a breve), due Coupe de la Ligue e due Supercoppe di Francia, fallendo però la missione europea, l’obiettivo principale di questa stagione. Già scelto il sostituto, che dovrebbe essere Thomas Tuchel, ex tecnico del Borussia Dortmund, che avrebbe già firmato un contratto da due anni con opzione per il terzo.

