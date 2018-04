Probabili formazioni/ Inter Juventus: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 35^ giornata)

Probabili formazioni Inter Juventus: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani a San Siro per la Serie A, nel big match della 35^ giornata.

27 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Juventus (LaPresse)

Sarà Inter-Juventus il big match della 35^ giornata della Serie A: il fischio d’inizio è già stato fissato per domani alle ore 20.45 al San Siro. La partita infatti è particolarmente calda e non solo per i protagonisti chiamati in campo, ma anche per il valore che il risultato di domani sera avrebbe alla classifica. Da una parte infatti abbiamo i nerazzurri di Spalletti più che mai motivati a fermare ula Vecchia Signora e per mettere in sicurezza il proprio piazzamento in vista delle prossime coppe europee. Non meno motivati gli uomini di Allegri che puntano allo scudetto, pur avendo ora il margine di un solo punto di vantaggio sul Napoli, secondo in graduatoria. Ecco quindi che entrambi i tecnici devono studiare al meglio chi schierare in campo: andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le loro mosse per le probabili formazioni della partita tra Inter e Juventus.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ampia copertura per la sfida tra Inter e Juventus in diretta tv: la partita di domani per la Serie A sarà infatti visibile su Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD per quanto riguarda la televisione satellitare. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, i punti di riferimento saranno i canali Premium Sport e Premium Sport HD. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati di entrambe le piattaforme tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

LE MOSSE DI SPALLETTI

Per questa sfida così impegnativa, ovviamente il tecnico nerazzurro metterà in campo solo gli uomini più in forma, disposti con il consueto modulo 4-2-3-1. Ecco quindi che tra i pali non mancherà Handanovic, come pur appare scontata la presenza in difesa del quartetto con Cancelo, Skrniar, Miranda e D’Ambrosio. Qualche novità è probabile in mediana, vista l’assenza di Gagliardini: qui saranno Borja Valero e Vecino a giocarsi il posto in coppia con Brozovic. In avanti Spalletti dovrebbe dare nuova fiducia a Rafinha dal primo minuto con Candreva e Perisic usati sull’esterno del tridente d’attacco, il cui vertice sarà ovviamente Mauro Icardi.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Il primo dubbio in casa della Vecchia Signora riguarda ancora una volta il modulo: per la 35^ giornata della Serie A Allegri potrebbe optare per uno speculare 4-2-3-1 già visto contro il Napoli pochi giorni fa, ma con necessari cambiamenti in difesa. Con Cheillini out per infortunio, ecco che dovrebbe essere Rugani il suo sostituto al centro del reparto in coppa con Benatia: Alex Sandro e uno tra Howedes e Lichtsteiner dovrebbe chiudere la difesa a 4 posta di fronte a Buffon. Per quanto riguarda la mediana dovremmo vedere Khedira e Pjanic come titolari, con Matuidi pronto però dalla panchina: sulla trequarti ecco quindi una nuova chance per Paulo Dybala. In avanti il punto di riferimento sarà Higuain prima punta: con lui spazio anche a Douglas Costa e uno tra Mandzukic e Matuidi (con il francese però si andrebbe sul 4-3-3).

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 20 Borja Valero, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha,44 Perisic; 9 Icardi. All. Spalletti.

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 21 Howedes, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain. All. Allegri.

