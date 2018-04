Probabili formazioni/ Roma Chievo: diretta tv, orario e le ultime notizie (Serie A 35^ giornata)

Probabili formazioni Roma Chievo: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 che domani vedremo all'Olimpico per la Serie A. Di Francesco tentato dal turnover.

27 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Roma Chievo (LAPresse)

Dopo le sofferenze della Champions League, la Roma di Di Francesco torna in campo e lo farà domani contro il Chievo nella 35^ giornata della Serie A: fischio d’inizio già fissato alle ore 18.00 tra le mura di casa dell’Olimpico. La sfida si annuncia davvero delicata specie in casa giallorossa: il tecnico dovrà fare i conti con un necessario turnover per permettersi ad alcuni dei suoi titolari un po’ di riposo in vista del match di ritorno con il Liverpool. Non così il Chievo di Maran che invece abbisogna dei tre punti messi in palio per mettere in sicurezza la sua permanenza nel campionato di Serie A. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le scelte dei rispettivi tecnici per le probabili formazioni di Roma-Chievo.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ampia copertura per la sfida tra Roma e Chievo in diretta tv: la partita di domani per la Serie A sarà infatti visibile su Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD per quanto riguarda la televisione satellitare. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, i punti di riferimento saranno i canali Premium Sport e Premium Sport HD. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati di entrambe le piattaforme tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHIEVO

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Inevitabile ipotizzare un turnover nella probabile formazione della Roma, perlomeno a centrocampo, visto il prossimo match decisivo delle semifinali di Champions League con il Liverpool: il modulo di Di Francesco potrebbe però essere di nuovo il 4-3-2-1. Ecco quindi che tra i pali non mancherà Alisson, con di fronte a sè Bruno Peres e Kolarov usati come esterni (ma con il serbo in ballottaggio con Florenzi), mentre Manolas e Juan Jesus saranno chiamati all’interno del reparto. Turnover ben più ampio in mediana, con Pellegrini e Gonalons favoriti per la maglia da titolare, assieme a Nainggolan, a cui verrà chiesto uno sforzo extra. Per l’attacco Dzeko verrà confermato come prima punta, ma al suo fianco dovremmo vedere Under e Perotti: El Shaarawy e Schick però sono pronti dalla panchina.

LE SCELTE DI MARAN

Peer questa sfida così importante per le sorti del club in Serie A Maran dovrebbe affidarsi di nuovo a Birsa, che bene aveva fatto già pochi giorni fa contro l’Inter. Ecco quindi che lo sloveno dovrebbe trovare posto nella mediana a quattro assieme ai soliti Castro e Radovanic, oltre che con Hetemaj, sempre posto al centro. Per la difesa poche sorprese in casa clivense: nel reparto a 4 posto di fronte a Sorrentino, vedremo ancora titolari i soliti Cacciatore, Tomovic, Bani e Jaroszynski. Ballottaggi aperti in attacco: per le due punte di candidano dal primo minuto all’Olimpico Pucciarelli e Inglese, ma il primo rischia il posto con Stepinski.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-2-1): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 4 Nainggolan; 17 Under, 8 Perotti; 9 Dzeko. All. Di Francesco

CHIEVO: (4-4-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 40 Tomovic, 14 Bani, 2 Jaroszynski; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj, 23 Birsa; 20 Pucciarelli, 45 Inglese. All. Maran

