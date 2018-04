Probabili formazioni Serie B/ Mosse, scelte e dubbi degli allenatori (38^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per gli 11 da mettere in campo nella 38^ giornata. Occhi puntati sulle mosse di Mandorlini, al primo match con la Cremonese.

In attesa di vivere il prossimo 1 maggio l’ultimo turno infrasettimanale della stagione regolare, ora sempre più vicina alla sua conclusione, il campionato della Serie B torna in campo in questo fine settimana per disputare la 38^ giornata. E’ quindi giunto il momento di vedere quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per disegnare le probabili formazioni di questo turno: ma quali saranno i match messi in programma?. Saranno solo due gli anticipi previsti il 27 aprile e quindi le partite Venezia-Palermo, prevista alle ore 19.00 e Bari-Entella, attesa alle ore 21.00. Saranno invece ben 9 le partite in programma sabato 28 aprile e per tutte il fischio d’inizio è stato programmato alle ore 15.00 e quindi: Ascoli-Perugia, Carpi-Avellino, Cesena-Frosinone, Cittadella-Foggia, Empoli-Novara, Pro Vercelli-Parma, Salernitana-Brescia, Spezia-Cremonese e Ternana-Pescara. Andiamo quindi ora a vedere più da vicino le mosse degli allenatori per disegnare le probabili formazioni della 38^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PALERMO

Per la sfida al Penzo, Inzaghi non rinuncerà al 3-5-2 come modulo di partenza, con davanti le due punte Litteri e Gejio in grande forma. Risponderanno con un modulo simile i siciliani, che in avanti si affideranno a La Gumina e Trajkovski.

PROBABILI FORMAZIONI BARI ENTELLA

I galletti opteranno per il 4-3-3 che in mediana vedrà come titolari Iocolano, Basha e Tello. Schieramento a 5 per i liguri con Troiano in cabina di regia, Ardizzone e Acampora ai lati e il duo Icardi-Aliji occupati a presidiare i corridori più esterni.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PERUGIA

Il Picchio dovrebbe optare ancora per il 3-5-2 che in difesa davanti a Agazzi dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Padella, Gigliotti e Cherubin. Sarà sempre modulo a tre per gli umbri (che però punteranno sul 3-4-1-2): titolari dovrebbero essere Volta, Del Prete e Belmonte, con Leali tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI AVELLINO

I falconi per il match casalingo dovrebbero optare ancora per il 3-5-2 con davanti Melchiorri e Malcore ancora titolari in attacco. Saranno due punte anche per gli irpini: qui i primi nomi in lizza sono quelli di Asencio e Ardemagni.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA FROSINONE

Romagnoli in campo con il 4-3-3, che a centrocampo dovrebbero permettere di vestire la maglia da titolare a Cascione, Schiavone e Laribi. I canarini invece in mediana si schiereranno a 5 con Maiello in cabina di regia, Chibsah e Kone al suo fianco mentre toccherà al duo Paganini-Beghetto coprire le fasce esterne.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FOGGIA

Per questo turno della Serie B i granata saranno in campo con il solito 4-3-1-2: due punte Kouamè e Arrighini, con Schenetti sulla trequarti. Saranno solo due punte per il Foggia, che quindi scommetterà sul solito Mazzeo, ancora in coppia con Nicastro di fronte al reparto a 5 in mediana.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NOVARA

Per questa sfida decisiva i toscani di Andreazzoli non rinunceranno al 4-3-1-2 con Caputo e Donnarumma in avanti, innescati da Zajc. Modulo speculare per i piemontesi, che in avanti invece punteranno su Puscas e Sansone, con Di Mariano atteso sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PARMA

I biancoscudati saranno in campo con il 3-5-2: maglie da titolari in attacco consegnate a Raicevic e Reginaldo. Sarà invece tridente per l’attacco ducale, con Di Gaudio, Insigne e Calaiò prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA BRESCIA

Per i granata, il modulo scelto da Colantuono sarà il 4-3-3: in mediana spazio quindi a Minala, Ricci e Kyine. Stesso reparto a tre per la Leonessa che invece punterà su Tonali, l’onnipresente Bisoli e Ndoj.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-CREMONESE

Per la prima sfida da allenatore della Cremonese, Mandorlini non dovrebbe rinunciare al 4-4-1-1: in avanti quindi spazio a Piccolo e Scamacca, ma con la sorpresa sempre dietro l’angolo. Per lo Spezia ricordiamo il 4-3-1-2 con in avanti le maglie da titolari consegnate a Forte e Marilungo.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PESCARA

Dopo le belle cose fatte nei giorni scorsi, De Canio confermerà il 4-3-1-2 con in mediana spazio a Signori, Paolucci e Defendi. Stesso centrocampo a tre per i delfini di Pillon: Pepin, Brugman e Valzania saranno i titolari in mediana nel 4-3-3.

