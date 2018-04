Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (38^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite della 38^ giornata della cadetteria. Venezia-Palermo e Bari-Entella apriranno il turno sabato 28 aprile.

27 aprile 2018 Michela Colombo

Il campionato della Serie B torna in campo questo fine settimana del 27 e 28 aprile, ma presto la cadetteria ritornerà protagonista anche a cavallo del ponte del primo maggio, per l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Ecco quindi che alla vigilia di questa attesa 38^ giornata è tempo di analizzare i pronostici fissati dalla nostra redazione: in attesa però di tale momento controlliamo che cosa ci dice il calendario. Ecco infatti che saranno solo due gli anticipi previsti il 27 aprile e quindi le partite Venezia-Palermo, attesa alle ore 19.00 e Bari-Entella, attesa alle ore 21.00. Saranno quindi ben 9 le sfide previste sabato 28 aprile e per tutte il fischio d’inizio è stato programmato alle 15.00 e quindi: Ascoli-Perugia, Carpi-Avellino, Cesena-Frosinone, Cittadella-Foggia, Empoli-Novara, Pro Vercelli-Parma, Salernitana-Brescia, Spezia-Cremonese e Ternana-Pescara. Vediamo ora nel dettaglio quote e scommesse per le partite della 38^ giornata di Serie B.

PRONOSTICO VENEZIA PALERMO

La sfida al Penzo non è affatto scontata: se i lagunari di Inzaghi appaiono in ottima forma, non dimentichiamo che i rosanero, fermi alla terza posizione della classifica, hanno ritrovato la vittoria giusto pochi giorni fa contro l’Avellino.

PRONOSTICO BARI ENTELLA

Di fronte ai propri tifosi i galletti oggi dovrebbero vantarsi del favore del pronostico, benchè il Bari giunga alla 35^ giornata con ben 4 pareggi di fila. Per i liguri però la vittoria ottenuta con la Pro Vercelli potrebbe aver caricato l’ambiente.

PRONOSTICO ASCOLI PERUGIA

Pur dopo il KO rimediato nel derby con la Ternana, sono i grifoni i favoriti del pronostico della vigilia: il Picchio però non sarà un avversario da sottovalutare, dato che è in piena lotta salvezza.

PRONOSTICO CARPI AVELLINO

Sfida aperta al Cabassi, dato che a dispetto della classifica, entrambi i club approdano alla 35^ giornata con ben due KO di fila negli ultimi due turni. Da ricordare però che in casa i falconi spesso si sono coperti di gloria in stagione.

PRONOSTICO CESENA FROSINONE

Contro i canarini sarà vita difficile per i bianconeri, che approdano al turno della Serie B dalla 20^ posizione in classifica. Per i romagnoli però il sogno salvezza non è ancora sfumato e oggi potrebbero regalare qualche sorpresa.

PRONOSTICO CITTADELLA FOGGIA

Sfida da top ten quella attesa al Tombolato, a cui entrambi i club arrivano avendo alle spalle alcuni risultati positivi degli ultimi turni di campionato. Il fattore campo direbbe granata, come pure la classifica, ma il pronostico rimane aperto.

PRONOSTICO EMPOLI NOVARA

Contro la prima in classifica i piemontesi potrebbero fare ben poco: con l’obbiettivo promozione da qui a un passo l’Empoli darà il massimo al Castellani.

PRONOSTICO PRO VERCELLI PARMA

Contro il fanalino di coda della classifica, che pure ha regalato qualche sorpresa in queste settimane, i ducali dovrebbero avere vita facile: dopo tutto il club vanta la seconda piazza della graduatoria e punta alla promozione.

PRONOSTICO SALERNITANA BRESCIA

Per la partita all’Arechi da mezza classifica fare un pronostico appare ben difficile: se i granata hanno dalla loro il fattore campo, va pure detto che la squadra di Colantuono non registra vittorie negli ultimi 5 turni disputati, mentre la Leonessa è di ritorno da tre pari e due vittorie.

PRONOSTICO SPEZIA CREMONESE

La nuova Cremonese, sorta sotto la guida di Mandorlini potrebbe anche prendere l’Alberto Picco: il cambio allenatore rimane un’incognita pesante e lo Spezia di ritorno a due sconfitte di fila non aiuta a stilare una previsione.

PRONOSTICO TERNANA PESCARA

La Ternana sta rimediando ottimi risultati in questo finale di stagione e complice il fattore campo, potrebbe anche regalare qualche sorpresa con il Pescara. Va però ricordo che i delfini paiono aver chiuso un periodo no di risultati proprio nel turno precedente, con la vittoria sullo Spezia.

