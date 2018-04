Rally d’Argentina 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore (oggi 27 aprile, Wrc)

Diretta Rally d'Argentina 2018: info streaming video, orario e vincitore della prima giornata, oggi 27 aprile 2018. Ecco le prime impegnative Special Stage per questa prova del mondiale Wrc.

27 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Rally d'Argentina 2018 (LaPresse, repertorio)

Il campionato mondiale Wrc torna protagonista e lo fa oltreoceano: dopo l’appassionate prova della Corsica ecco infatti che i protagonisti del mondo del Rally saranno di scena in Argentina nel fine settimana del 27-39 aprile 2018. Ecco quindi che l’appuntamento con le Pampas è già per la giornata di oggi, ma tutti gli appassionati italiani dovranno fare bene i conti con il fuso orario che ci separa dal’Argentina, Vediamo bene che per la giornata di oggi comunque non ci saranno grandi problemi: la gara avrà infatti inizio alle ore 13.00 secondo il fuso italiano, per terminare entro la prima serata. Ma vediamo ora più nel dettaglio il programma di questa prima prova per il Rally d’Argentina 2018 e gli orari previsti per le Special stage di questo venerdi. Saranno infatti ben 7 le special stage previste per oggi, con un circuito di tre tappe ripreso due volte e in mezzo la Super special Fernet Branca, posta al centro del programma. Ecco quindi che la prima vettura partirà alle ore 13.13 ora italiana per la SS Las Bajadas-Villa de Dique, per proseguire nel primo pomeriggio italiano con la SS2 Amboy-Yacanto e la SS seguente di Santa Rosa-San Augustin. Ecco poi la speciale prova Fernet Branca, attesa verso le ore 17.00 secondo il fuso italiano: a seguire si ripeteranno le prime tre special stage della giornata, con l’arrivo a San Auguritn previsto per la tarda serata italiana.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally d’Argentina 2018 non saranno trasmesse in diretta tv e di conseguenza non è prevista nemmeno una diretta streaming video dai canali televisivi italiani. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dall’Argentina.

IL PERCORSO

Dano un’occhio alle mappe della prime prove speciali per questo Rally d’Argentina 2’18 viene pensare che dopo tutto il tracciato non si dovrebbe rivelare molto insidioso, ma si tratta ovviamente di un’impressione erronea. Il mix del paesaggio, tra pampas argentina, montagne (dove non è esclusa la presenza di nebbia se non addirittura di ghiaccio, visto il clima prettamente autunnale previsto) oltre che i vari rii e fiumiciattoli che i protagonisti della Wrc dovranno affrontare, vediamo bene che il banco di prova albiceleste è ben complesso. Il percorso è quindi molto complicato e servirà la massima concentrazione da parte dei piloti per leggere il terreno correttamente senza provocare danni irreparabili alla propria vettura.

