Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (38^ giornata)

Risultati Serie B, classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi: oggi venerdì 27 aprile si giocano Venezia Palermo e Bari Entella (38^ giornata)

27 aprile 2018 Mauro Mantegazza

La Serie B torna in campo già oggi con ben due anticipi della 38^ giornata del campionato cadetto, che prosegue a ritmi altissimi. Martedì infatti incombe un altro turno infrasettimanale e, come sempre accade in questi casi, la giornata precedente prevede due anticipi al venerdì e tutte le altre partite al sabato pomeriggio. Dunque andiamo subito a segnalare che cosa ci attende oggi, venerdì 27 aprile: si comincerà alle ore 19.00 con Venezia-Palermo, poi ecco alle ore 21.00 Bari-Entella. Due sole partite ma molto importanti: corsa verso la promozione diretta, lotta playoff e per la salvezza, non ci faremo mancare nulla questa sera.

VENEZIA PALERMO

La classifica ci dice che il Venezia ha 57 punti e il Palermo 63: lagunari quinti a pari merito con Bari e Perugia, rosanero invece secondi appaiati al Parma. Allo stadio Penzo andrà dunque in scena una partita di altissima classifica, anche se le prospettive sono un po’ diverse. Il Palermo infatti punta alla promozione diretta che sarà garantita appunto a chi arriverà secondo, considerando l’Empoli ormai fuori portata, mentre per il Venezia ipotizzare un secondo posto finale appare decisamente più complicato, certamente impossibile se oggi la squadra di Filippo Inzaghi non dovesse vincere. Ricordando però che l’anno scorso il Venezia era in Serie C e il Palermo in Serie A, è chiaro che i playoff sarebbero già un traguardo eccellente per i veneti, che puntano a consolidare la migliore posizione possibile. Il Palermo invece vorrebbe evitare le insidie dei playoff e per farlo deve puntare a vincere quante più partite da oggi alla fine della stagione regolare.

BARI ENTELLA

Al San Nicola invece si sfidano due squadre con posizioni di classifica molto diverse, ma altrettanto bisognose di fare punti: il Bari è quinto con 57 punti a pari merito con Venezia e Perugia, mentre l’Entella ha 40 punti come Avellino e Novara, se gol campionato finisse oggi una delle tre squadre dovrebbe disputare i playout e appena un punto sotto incombe addirittura l’incubo della retrocessione diretta, che toccherà alle ultime tre al termine della stagione regolare. I liguri sono reduci dalla vittoria in rimonta contro la Pro Vercelli che certamente ha portato entusiasmo a Chiavari, ma per l’Entella la partita di oggi si annuncia molto difficile, perché il Bari naturalmente vorrà sfruttare il turno sulla carta favorevole per consolidare la migliore posizione possibile in zona playoff e magari tenere addirittura accesa una fiammella di speranza all’inseguimento del secondo posto che vorrà dire promozione diretta.

RISULTATI SERIE B 2017-2018 (38^ GIORNATA)

ore 19:00 Venezia Palermo

ore 21:00 Bari Entella

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 76

Parma, Palermo 63

Frosinone 62

Bari, Perugia, Venezia 57

Cittadella 55

Foggia 51

Carpi 49

Spezia 47

Brescia 46

Salernitana 44

Cremonese 43

Pescara 42

Avellino, Entella, Novara 40

Cesena, Ascoli 39

Ternana 37

Pro Vercelli 34

