Roma Liverpool/ Allarme hooligans: 1000 tifosi inglesi schedati in arrivo. Il piano per la sicurezza

Roma Liverpool, è allarme hooligans: 1000 tifosi inglesi schedati in arrivo per il ritorno della semifinale di Champions League.

27 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Roma Liverpool: il ritorno riuscirà ad essere "solo" una partita? (LaPresse)

Roma Liverpool si avvicina e cresce l’allarme ordine pubblico per la partita di ritorno della semifinale di Champions League dopo gli incidenti che si sono verificati a Liverpool, a causa dei quali un tifoso dei Reds è in coma. Adesso però si pensa soprattutto a quello che potrebbe succedere al ritorno: mille hooligans, tifosi già schedati dalle forze dell’ordine inglesi come violenti arriveranno a Roma fra martedì e mercoledì prossimo per la partita che si giocherà appunto mercoledì sera, 2 maggio. Si tratta del gruppo che preoccupa maggiormente fra i 5000 sostenitori del Liverpool che hanno acquistato i biglietti per assistere alla semifinale di ritorno di Champions League contro i giallorossi. Il rischio di possibili vendette contro gli ultrà romanisti dopo i fatti dell’andata viene considerato alto dai vertici dell’ordine pubblico italiano, che oggi parteciperanno al Viminale all’incontro con i rappresentanti dell’Uefa, della Roma e del Liverpool per mettere a punto alcune delle misure di sicurezza che saranno adottate dalla Questura la settimana prossima.

ROMA LIVERPOOL: IL PIANO SICUREZZA PER IL RITORNO

In attesa delle decisioni dell’Uefa sui provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti della Roma e del Liverpool e del processo ai due ultrà giallorossi in carcere a Liverpool, fissato per il 24 maggio, è naturalmente già in via di definizione il piano di vigilanza che dovrebbe comprendere un’ampia zona rossa attorno allo stadio Olimpico e luoghi super controllati nel centro storico, dove si trovano molti pub che sono punti di riferimento per le tifoserie inglesi in trasferta. Dal Colosseo a piazzale Flaminio, fino a Campo de’ Fiori, luoghi che in passato sono stati teatro di aggressioni a sostenitori di varie squadre britanniche, la cui storia delle trasferte a Roma è piuttosto turbolenta, come ha ricordato ieri la stampa inglese. Insomma, si annuncia un clima non facile e carico di tensione, anche se ieri l’Assemblea capitolina, con una mozione che ha ricevuto 30 voti favorevoli, ha condannato l’aggressione al tifoso dei Reds Sean Cox da parte di un gruppo di romanisti: “Ciò che è accaduto a Liverpool è inaccettabile e quanto di più distante dai valori dello sport. Roma condanna ogni forma di violenza. Prendiamo le distanze da questi vergognosi episodi”, ha dichiarato Virginia Raggi.

