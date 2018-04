TENNIS, ATP BUDAPEST/ Seppi-Cecchinato, derby italiano in semifinale

Tennis, Budapest: derby italiano in semifinale. Nel torneo ATP nella capitale ungherese si sfideranno Seppi e Cecchinato. Fuori Sonego contro lo sloveno Bedene

27 aprile 2018 Fabio Belli

Seppi sfida Cecchinato a Budapest (foto LaPresse)

Nel torneo ATP di Budapest, sarà derby italiano in semifinale. Nei quarti di finale della kermesse tennistica nella Capitale d'Ungheria, infatti, Andreas Seppi ha battuto 6-4, 7-6 (8-3) il georgiano Nikoloz Basilashvili, ventiquattro posti alle sue spalle nella classifica ATP. Dall'altra parte, Cecchinato, numero 92 della classifica ATP, ha avuto la meglio Jan-Lennard Struff, n. 61 e settima testa di serie del torneo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-2, in un'ora e 35'. Una situazione che ora mette faccia a faccia i due tennisti italiani, e dunque sicuramente ci sarà almeno un tennista azzurro in finale. L'altra semifinale sarà tra lo sloveno Aljaz Bedene e il vincente tra Millman e Maden nell'ultimo quarto di finale.

SONEGO, IMPRESA SFIORATA

E gli italiani in semifinale al torneo ATP di Budapest potevano essere addirittura tre, se Lorenzo Sonego non avesse chiuso la sua comunque ottima avventura ungherese proprio contro Bedene, venendo dunque eliminato ai quarti di finale. Il torneo di Budapest si è tinto decisamente di azzurro, considerando che già nei turni precedenti Seppi e Cecchinato si erano resi protagonisti di belle imprese. Seppi ha esordito battendo Thomas Fabbiano, per poi avere la meglio sul navigato russo Mikhail Youzhny. Cecchinato è invece arrivato alla sfida vittoriosa contro Struff battendo nei turni precedenti Mirza Basic e Damir Dzumhur.

