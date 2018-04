Venezia Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Palermo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Penzo va in scena una partita importantissima per i playoff e la promozione

27 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Palermo, Serie B 38^ giornata (Foto LaPresse)

Venezia Palermo, diretta dal signor Marco Piccinini, va in scena alle ore 19:00 di venerdì 27 aprile, e dunque è il primo dei due anticipi previsti nella 38^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Siamo ormai in dirittura d’arrivo; il prossimo turno sarà un altro infrasettimanale e per i rosanero questo doppio impegno è cruciale, perchè dopo la trasferta del Penzo riceveranno il Bari al Barbera e prendendosi sei punti verrebbe aumentata la possibilità di ottenere la promozione diretta. Il Venezia tecnicamente ci spera ancora, ma più realisticamente deve solo pensare ad archiviare la qualificazione ai playoff; risultato che sarebbe comunque prestigioso, perchè solo due anni fa questa squadra era in Serie D e adesso può giocarsi una Serie A che sarebbe storica per il contesto nella quale arriverebbe. Per entrambe dunque si tratta di una partita importante e da vincere per continuare a perseguire il rispettivo obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Palermo sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: appuntamento su Sky Super Calcio e Sky Calcio 2, i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il singolo evento utilizzando il codice 415238. Ovviamente in assenza di un televisore potrete attivare il servizio di diretta streaming video sfruttando l’applicazione Sky Go, che non richiede costi aggiuntivi e si può utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

E’ un Venezia in grande spolvero, che dopo un periodo difficile (un punto in tre partite) ha ripreso a marciare: le vittorie contro Entella e Novara, sfruttando il calendario, hanno permesso alla squadra di Pippo Inzaghi di confermare la propria posizione in classifica, migliorandola ulteriormente e avvicinando così i playoff. Adesso bisogna stringere i denti: il finale di stagione presenta un calendario non impossibile, bisogna tenere botta soprattutto al Penzo per riuscire a prendersi un traguardo che permetterebbe alla squadra di credere ancora nel ritorno in Serie A, sapendo che negli spareggi per la promozione può succedere davvero di tutto. Il Palermo combatte dall’inizio della stagione nelle prime posizioni; rischia grosso perchè il Parma finalmente ha preso ritmo, ma allo stesso tempo il calo del Frosinone concede ai rosanero di guardare con fiducia alle chance di promozione diretta. E’ stato importante il 3-0 all’Avellino, perchè ha interrotto una serie di tre pareggi; quarta vittoria in una serie di otto partite senza sconfitte, anche per la squadra siciliana il calendario è favorevole e vincendo questa sera e contro il Bari (lunedì) potrebbe essere fatto un passo avanti decisivo verso quello che è sempre stato un obiettivo cui guardare concretamente e senza troppi fronzoli, cioè la promozione senza passare dai playoff.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PALERMO

Il Venezia dovrebbe cambiare la squadra che ha vinto al Piola: Modolo può tornare nel settore difensivo al fianco di Domizzi, con Falzerano pronto a riprendersi la maglia in mediana dove giocherebbe con Pinato. Il modulo sarà ancora il 4-4-2: Giuseppe Zampano può avanzare la sua posizione a destra e così può fare Garofalo a sinistra, rischia il posto Bentivoglio mentre i terzini potrebbero essere ancora Bruscagin e Dell’Orco, con Audero tra i pali. In attacco Litteri e Zigoni possono subentrare a Geijo e Marsura, cambiando totalmente il reparto; da vedere però, visto che qui Pippo Inzaghi ha sicuramente abbondanza di scelte. Tegola per Bruno Tedino, che perde Coronado per squalifica: il trequartista (9 gol in campionato) dovrebbe essere sostituito da Chochev, pronto ad avanzare la sua posizione per giocare a supporto di La Gumina e uno tra Trajkovski e l’ex di giornata Moreo. A centrocampo in luogo del bulgaro si preparerebbe nel caso Fiordilino, una delle due mezzali con Murawski dall’altra parte del campo; Rispoli agirà a destra, Aleesami a sinistra. In difesa, a protezione del portiere Pomini, sembra tutto confermato: Bellusci comanderà la linea a tre, con Struna e Rajkovic favoriti per giocare ai suoi lati.

QUOTE E PRONOSTICO

La partita del Penzo è equilibrata anche leggendo i pronostici ufficiali stilati dalle varie agenzie di scommesse: i bookmaker della Snai però danno un vantaggio al Venezia, come si evince dal segno 1 posto sulla vittoria dei lagunari che ha un valore di 2,50. Il segno 2 per l’affermazione esterna del Palermo vale 3,05 e dunque siamo davvero vicini con le due quote; l’eventualità del pareggio, identificata come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare con questa agenzia di scommesse una cifra pari a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

