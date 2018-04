Video/ Marsiglia-Salisburgo (2-0): highlights e gol della partita (Europa league, semifinale)

Video Marsiglia Salisburgo (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Europa League. Al Velodrome la formazione di Rudi Garcia ipoteca la finale di Lione.

27 aprile 2018 Stefano Belli

Video Marsiglia Salisburgo (LaPresse)

Dopo l'eliminazione del Lione per mano del CSKA Mosca agli ottavi di Europa League, il calcio francese aveva perso le speranze di avere una sua rappresentante nella finale che quest'anno si sarebbe disputata in casa, al Parc-Ol. Invece il Marsiglia ha sorpreso tutti spingendosi fino alla semifinale dove l'urna di Nyon l'ha accoppiata al Salisburgo, squadra che ha appena eliminato la Lazio ma che era senz'altro la più abbordabile rispetto all'Arsenal e all'Atletico Madrid. Al Velodrome si è disputata la gara d'andata che ha visto la formazione di Rudi Garcia prevalere per 2 a 0 grazie alle reti di Thauvin e N'Jie, entrambi serviti splendidamente da Payet che per distacco è stato il migliore in campo, uno dei grandi protagonisti dell'ultimo europeo è pronto per recitare un ruolo importante anche nei mondiali in Russia che partiranno tra poco più di un mese. Un risultato importantissimo per l'OM che non ha concesso il gol in trasferta agli avversari che giovedì prossimo, alla Red Bull Arena, dovranno vincere con almeno tre reti di scarto per ribaltare la situazione. Bisogna però ammettere che gli ospiti non sono stati particolarmente fortunati con le decisioni arbitrali: il primo gol di Thauvin, infatti, è viziato da un tocco col braccio, grazie al quale il numero 26 ha avuto la possibilità di aggiustarsi il pallone e depositarlo in rete battendo Walke. Al RB Salisburgo mancano inoltre due calci di rigore: il primo per un contatto in area tra Lopez e Lainer con il centrocampista del Marsiglia che sbilancia l'avversario, il secondo per l'intervento tutt'altro che puntuale di Rami su Berisha, anche in questo caso poteva starci il penalty ma Collum non ha voluto sentire storie. Senza dimenticare, ovviamente, il palo colpito da Gulbrandsen che a un quarto d'ora dal novantesimo ha avuto la possibilità di riaprire la qualificazione, ma la fortuna è stata una preziosa alleata per gli uomini di Garcia sempre più vicini a un obiettivo che a inizio stagione sembrava irraggiungibile.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Dimitri Payet, punta di diamante del Marsiglia: "Non è stato facile giocare contro il Salisburgo che è un'ottima squadra, al ritorno dovremo giocare ancora meglio per assicurarci la finale e soprattutto non abbassare la guardia visto quanto accaduto in Champions con la clamorosa rimonta della Roma, il nostro allenatore ha preparato questa gara nel migliore dei modi e le sue idee sono state premiate dal risultato".

Le dichiarazioni di Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia, ai microfoni di Sky Sport: "Il pubblico del Marsiglia è uno dei più caldi d'Europa, i nostri tifosi sono fantastici, stasera ci hanno dato una marcia in più mettendo in seria difficoltà gli avversari. Sono soddisfatto per il risultato, il 2 a 0 in casa è buono perché non abbiamo preso gol, in Austria non sarà facile e dovremo cercare di segnare anche lì per mettere la finale di Lione in cassaforte. Sarr è il Florenzi della situazione, può fare il terzino come l'esterno d'attacco".

MARSIGLIA SALISBURGO, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

