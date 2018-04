Arbitro Orsato, var Inter-Juventus/ Video moviola: gol Douglas Costa regolare, espulsione Vecino dubbia

Arbitro Orsato, var Inter-Juventus: video moviola. Gol Douglas Costa regolare, espulsione Vecino invece è dubbia: l'intervento è stato davvero cattivo? Pjanic invece rischia il rosso

28 aprile 2018 Silvana Palazzo

Douglas Costa, Juventus (Foto: LaPresse)

Che derby d'Italia sarebbe senza polemiche? Neppure l'introduzione della Var cambia la tradizione di Inter-Juventus. Succede tutto nel giro di pochi minuti: due episodi richiedono l'intervento del Video Assistant Referee, il gol di Douglas Costa e il fallo di Matias Vecino ai danni di Mario Mandzukic. Andiamo dunque con ordine e partiamo dalla rete che ha sbloccato la partita. L'attaccante brasiliano della Juventus al 13' riceve palla sulla destra e, completamente solo, si coordina bene calciando un tiro che lascia immobile Samir Handanovic e riesce ad eludere l'intervento disperato di Antonio Candreva. Mentre Douglas Costa e i compagni bianconeri esultano scatta il silent check per verificare che la sua posizione fosse regolare. In realtà il dubbio riguarda un eventuale tocco di Blaise Matuidi: in caso di deviazione del centrocampista la posizione sarebbe stata giudicata irregolare, ma il tocco non c'è e dunque il gol è regolare.

ARBITRO ORSATO, VAR INTER-JUVENTUS: VIDEO MOVIOLA

L'altro episodio che richiede l'intervento della tecnologia, chiamata volgarmente moviola, è l'espulsione di Matias Vecino. L'arbitro Orsato dopo il fallo su Mario Mandzukic ha inizialmente estratto il cartellino giallo, poi però preferisce valutare l'intervento con la Var. Dopo aver rivisto il fallo del centrocampista dell'Inter decide di cambiare colore del cartellino: viene cancellata l'ammonizione e si passa all'espulsione. Montano le polemiche in campo e sugli spalti per una decisione discutibile: l'intervento di Vecino su Mandzuki è davvero “cattivo”? Rischia grosso per un motivo simile Miralem Pjanic che, già ammonito per proteste, commette un fallo molto duro su Rafinha. L'arbitro però non lo giudica tale, motivo per il quale “grazie” il centrocampista della Juventus, che quindi non viene ammonito.

