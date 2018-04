Arezzo Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arezzo Pisa: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby toscano tra due squadre divise tra play out e play off

28 aprile 2018 Fabio Belli

Pisa, trasferta ad Arezzo (foto LaPresse)

Arezzo-Pisa, diretta dal signor Amabile di Vicenza, sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. Nell'ultimo turno disputato in campionato nel Girone A di Serie C, l'Arezzo ha pareggiato senza reti sul campo del Prato, mentre il Pisa ha battuto in casa il Pontedera con il punteggio di tre a uno. Risultato che ha permesso al Pisa di blindare definitivamente il terzo posto in classifica, anche se il Siena, lontano tre punti al secondo posto, non è ancora irraggiungibile e dunque i nerazzurri hanno ancora interesse a vincere quest'ultima partita, anche se poi dovranno fermarsi per il turno di riposo nell'ultima giornata.

Dall'altra parte l'Arezzo ha quattro punti di svantaggio sulla Pro Piacenza quintultima, in un campionato comunque funestato dalla pesantissima penalizzazione di quindici punti ricevuta. Il cammino della formazione amaranto induce però all'ottimismo in vista dei play out, con l'Arezzo che dovrà provare a fare più punti possibili per giocarli possibilmente in posizione di vantaggio, piazzandosi al terzultimo o al quartultimo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PISA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Città di Arezzo. I padroni di casa amaranto scenderanno in campo con Ferrari tra i pali e una difesa a tre composta da Semprini, Della Giovanna ed il maltese Muscat. A centrocampo, De Feudis, Foglia e Cenetti si muoveranno per vie centrali, mentre Luciani sarà l'esterno di fascia destra e Benucci sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio a Moscardelli al fianco di Cutolo. Risponderà il Pisa con Voltolini estremo difensore, Birindelli impiegato in posizione di terzino destro e Filippini impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali della retroguardia saranno Lisuzzo e Ingrosso. De Vitis e l'austriaco Gucher saranno invece i centrali di centrocampo, in una linea a quattro sulla mediana con Lisi impiegato come esterno laterale di destra e Di Quinzio come esterno laterale di sinistra. In attacco, Eusperi sarà schierato in coppia con Masucci.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà il tecnico dell'Arezzo, Massimo Pavanel, schierare la squadra con un 3-5-2, al quale risponderà il 4-4-2 dell'allenatore del Pisa, Mario Petrone. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, ha fatto registrare il colpaccio dell'Arezzo, vittorioso con il punteggio di tre a due con le reti di Moscardelli (doppietta) e Foglia, mentre i nerazzurri sono andati a segno con Carillo e Negro. Uno a uno nell'ultimo precedente tra le due squadre disputato ad Arezzo il 26 settembre 2015, col di Caputo per i padroni di casa e di Ricci per i pisani. Ultima vittoria del Pisa ad Arezzo, di misura col punteggio di uno a zero, datata 15 dicembre 2002, oltre quindici anni fa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna degli aretini quotata 2.80 da Snai, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.00 da Bet365 e l'affermazione in trasferta nerazzurra viene quotata 2.45 da William Hill. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.20 e 1.58.

