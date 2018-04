Ascoli Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Perugia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Del Duca Serse Cosmi chiede punti per la salvezza alla squadra della sua città

28 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Ascoli Perugia, Serie B 38^ giornata (Foto LaPresse)

Ascoli Perugia, partita che sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto, si gioca alle ore 15:00 di sabato 28 aprile ed è valida per la 38^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Una sfida delicata soprattutto per i marchigiani, che hanno bisogno di punti utili per la salvezza nella quale sono tornati a credere con qualche risultato positivo; il Perugia è quasi certo di giocare i playoff ma, persa la possibilità di puntare la promozione diretta (che sarebbe stata alla portata) deve stare attenta a scivoloni pericolosi come quello avvenuto la scorsa domenica nel derby contro la Ternana, perchè questa è una squadra particolarmente ondivaga che rischia sempre di vanificare tutte le cose belle fatte, di settimana in settimana ma anche all’intero della singola partita. In ogni caso ci aspettiamo che si tratti di 90 minuti intensi, visto che appunto entrambe hanno bisogno di una vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ascoli Perugia, come tutte le partite di Serie B, viene trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del satellite a pagamento: l’appuntamento è in questo caso su Sky Sport Mix e Sky Calcio 8 (codice d’acquisto 415136 per i non abbonati al pacchetto Calcio), con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Naturalmente potrete anche seguire il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio manda in onda in tempo reale, con gli inviati sui vari campi che si passano la linea, tutte le reti e le fasi salienti delle partite che si giocano nel pomeriggio del torneo cadetto.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

E’ soprattutto la partita di Serse Cosmi, perugino e per quattro anni allenatori degli umbri in Serie A, dove ha lanciato giocatori arrivati fino alla nazionale e a vincere il Mondiale. Oggi però Cosmi guida l’Ascoli e vuole la salvezza con i marchigiani: proverà a prendersela ed è forte della vittoria di Cremona, la terza nelle ultime cinque partite e quarta nelle ultime sette, un trend che sta decisamente migliorando per una squadra che si trova sul fondo della classifica dall’inizio del campionato ma che lentamente sta scalando posizioni, per cui non ci farebbe stupire nemmeno se tra qualche settimana la dovessimo trovare in zona playout o addirittura direttamente al sicuro. Il Perugia ha gettato alle ortiche la vittoria di Carpi e il grande periodo di febbraio e marzo: perdere in casa contro la Ternana dopo essere stata avanti 2-0, o anche uscire sconfitta da Avellino contro una squadra in crisi e senza lottare, hanno fatto perdere alla formazione umbra la possibilità di lottare per una promozione diretta che il calo di Frosinone e Palermo avevano reso improvvisamente possibile. I playoff sono vicini, ma il calendario non è certo semplice: Roberto Breda vuole una vittoria oggi per non dover soffrire nelle ultime quattro giornate.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PERUGIA

Con Buzzegoli squalificato, Cosmi si affida a Castellano per la sua mediana: più lui di un Clemenza che sarebbe eventualmente utilizzato da trequartista alle spalle di Lores Varela e Monachello, che restano favoriti per il reparto offensivo. Non dovrebbe cambiare il resto: Florio e Mignanelli sulle fasce con Addae e Franck Kanouté ad agire da mezzali, in difesa invece la linea formata da Padella, Gigliotti e Cherubin proteggerà il portiere Agazzi. Eventuale turnover dovrebbe essere fatto nel turno infrasettimanale; stessa cosa per il Perugia, che si presenta al Del Duca con le certezze Di Carmine e Cerri (33 gol in due) e che dovrebbe puntare su Buonaiuto alle loro spalle, con Mustacchio e Pajac che invece sono favoriti per occupare le corsie laterali. In mediana possibile avvicendamento tra Bianco e Kouan con quest’ultimo che potrebbe essere titolare; Volta, Belmonte e Del Prete dovrebbero nuovamente comporre la difesa a protezione di Leali.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Perugia è favorito per la situazione di classifica, ma le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che l’Ascoli si difende: la quota per il segno 2 che identifica la vittoria del Grifone ha un valore di 2,35 contro il 3,15 che accompagna invece il segno 1 per il successo interno dei marchigiani. Potrete scommettere anche sul pareggio per questa sfida dello stadio Del Duca: se le cose andassero in questo modo il vostro guadagno sarebbe di 3,10 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.