Carpi Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Carpi Avellino sarà diretta da XXXX e, allo stadio Cabassi, vale per la 38^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Sono davvero le ultime possibilità per gli emiliani di mettere le mani sulla qualificazione ai playoff: con ancora 15 punti disponibili il Carpi ne deve recuperare 6 al Cittadella ottavo, con in mezzo anche il Foggia e con un passo che ultimamente è quasi sprofondato. Battere l’Avellino per continuare a sperare dunque, ma certamente gli irpini non hanno la minima intenzione di stare a guardare: avendo gli stessi punti di Novara e Virtus Entlela non possono permettersi passi falsi perchè per adesso è soltanto la classifica avulsa che consente loro di evitare un playoff che rimane molto molto vicino, e dunque anche per la squadra ospite c’è la necessità di prendersi la vittoria.

Carpi Avellino, come tutte le partite di Serie B, viene trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del satellite a pagamento: l’appuntamento è in questo caso su Sky Calcio 6 (codice d’acquisto 415158 per i non abbonati al pacchetto Calcio), con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Naturalmente potrete anche seguire il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio manda in onda in tempo reale, con gli inviati sui vari campi che si passano la linea, tutte le reti e le fasi salienti delle partite che si giocano nel pomeriggio del torneo cadetto.

Avendo perso tre delle ultime quattro partite (un punto, raccolto a Brescia), il Carpi non ha più il contatto sui playoff e, a differenza di quanto accaduto nelle ultime stagioni di Serie B, rischia davvero di rimanere escluso dalla corsa per la promozione. Un Carpi che ha vinto appena due volte nelle ultime nove partite, e che soprattutto fa una tremenda fatica a segnare: dopo aver pareggiato 1-1 contro la Cremonese (era metà febbraio) ha realizzato appena 8 gol in 12 partite e ha passato un periodo di cinque gare nelle quali ha segnato soltanto una volta, rete comunque decisiva per vincere a Pescara. L’Avellino ha cambiato allenatore dando fiducia a Claudio Foscarini dopo l’esonero di Walter Novellino, ma la sua spinta è servita solo per battere il Perugia: dopo, un pareggio sul campo della Virtus Entella e le due sconfitte contro Frosinone e Palermo. Che ci stanno vista la portata dell’avversario, ma che hanno confermato come questa squadra non sia riuscito a fare il salto di qualità necessario per archiviare la salvezza in anticipo, e ora si dovrà impegnare non poco nelle ultime giornate.

Antonio Calabro conferma il 3-5-2: difesa con Poli, Brosco e Pachonik che dovrebbe essere confermata, a destra Concas se la gioca con Jelenic mentre dall’altra parte Pasciuti sembra andare verso la conferma, con in mezzo una linea che prevede Giorico in posizione di playmaker supportato da Sabbione e Malick Mbaye, anche se Saric e Hraeich, con il quale la formazione sarebbe più offensiva, sono in ballottaggio. Davanti Melchiorri e Garritano; nell’Avellino spazio possibile per Asencio da prima punta o come esterno a sinistra, con la conferma di Ardemagni centrale e Gavazzi sulla destra. In mezzo Federico Moretti potrebbe spuntarla su uno tra Molina e Di Tacchio, mentre Leonardo Morosini potrebbe arretrare la sua posizione e contendere la maglia di playmaker a De Risio. Difesa con Ngawa e Laverone sulle corsie, davanti al portiere Lezzerini ci sarà la coppia formata da Morerto e Marchizza con Kresic che però resta una valida alternativa.

Nella partita del Cabassi il Carpi parte con i favori del pronostico, almeno secondo quanto indicato dall’agenzia di scommesse Snai: infatti per questi bookmaker il segno 1 per la vittoria degli emiliani vale 2,10 contro il 3,85 che accompagna il segno 2, da giocare come sempre in caso di successo esterno, dunque in questo caso se pensate che l’Avellino possa vincere. Se invece credete nel pareggio, dovrete puntare sul segno X e, se le cose andassero in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

