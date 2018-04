Cesena Frosinone/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cesena Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Manuzzi per la 38^ giornata di Serie B (oggi 28 aprile)

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cesena Frosinone (LaPresse, repertorio)

Cesena Frosinone sarà diretta dall’arbitro Di Paolo; la partita si gioca oggi, sabato 28 aprile, alle ore 15.00 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena per la 38^ giornata di Serie B. Le due squadre vivono situazioni di classifica molto diverse, ma per entrambe la posta in palio sarà pesante. Il Cesena con appena 39 punti è infatti a forte rischio retrocessione e fa parte del folto gruppo di squadre che stanno lottando per salvarsi, possibilmente subito o almeno ai playout. Oggi il calendario propone una sfida durissima con il Frosinone, quarta forza del campionato cadetto con 62 punti: anche i ciociari hanno estremo bisogno di una vittoria, perché per i ragazzi di Moreno Longo c’è da inseguire il secondo posto che vorrà dire a fine campionato promozione diretta, evitando le grandi insidie che porta un playoff, come a Frosinone ricordano fin troppo bene dalla passata stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena Frosinone sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Manuzzi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA FROSINONE

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Cesena Frosinone, Fabrizio Castori dovrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 4-3-3: Fulignati fra i pali; Donkor terzino destro, Perticone e Scognamiglio difensori centrali, a sinistra Fazzi; nel terzetto di centrocampo Laribi, Di Noia e Fedele; il tridente d’attacco dovrebbe infine essere composto da Dalmonte, Moncini e Kupisz. Moreno Longo invece per il suo Frosinone dovrebbe proporre il 3-5-2: in porta Bardi, protetto dalla retroguardia a tre con Ariaudo, Terranova e Krajnc; nel folto centrocampo a cinque ecco Paganini, Chibsah, Maiello, Kone e Beghetto da destra a sinistra, mentre Dionisi e Ciano formeranno naturalmente la coppia d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Cesena e Frosinone, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Cesena infatti pagherebbe 3,65 volte la posta in palio, mentre la quota è più bassa per la vittoria esterna del Frosinone, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,10. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Manuzzi infatti è proposto a 3,20.

© Riproduzione Riservata.