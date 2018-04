Cittadella Foggia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Foggia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca al Tombolato per la 38^ giornata di Serie B (oggi 28 aprile)

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cittadella Foggia - LaPresse

Cittadella Foggia sarà diretta dall’arbitro Martinelli; la partita si gioca per la 38^ giornata di Serie B oggi, sabato 28 aprile, alle ore 15.00 allo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. Le due squadre sono separate da appena quattro punti in classifica e dunque condividono lo stesso obiettivo, cioè la qualificazione ai playoff. Obiettivo che al momento sarebbe raggiunto dal Cittadella, ottavo con 55 punti, non dal Foggia che è nono a quota 51 punti. Lo scontro diretto di oggi naturalmente potrà avere un peso enorme nella corsa verso i playoff, perché una vittoria del Cittadella creerebbe un solco forse già decisivo di sette punti, ma il Foggia potrebbe anche riportarsi a una sola lunghezza. La curiosità principale è legata al fattore campo: Cittadella e Foggia sono due squadre che fanno entrambe meglio in trasferta, per chi sarà un vantaggio il fatto che si giochi in Veneto?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Foggia sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 4, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Tombolato anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FOGGIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la sfida al Tombolato. Il Cittadella di Roberto Venturato dovrebbe proporre il 4-3-1-2: Paleari in porta; davanti a lui difesa a quattro con Pelagatti, Adorni, Varnier e Benedetti da destra a sinistra; Lora, Iori e Bartolomei comporranno il trio in mediana mentre Chiaretti sarà il trequartista alle spalle della coppia d’attacco composta da Strizzolo e Vido. La replica di Giovanni Stroppa e del Foggia dovrebbe invece essere affidata al modulo 3-5-2: fra i pali Guarna, protetto dalla retroguardia a tre con Tonucci, Camporese e Calabresi; nel folto centrocampo a cinque dovremmo trovare da destra a sinistra Zambelli, Agazzi, Greco, Agnelli e Kragl; infine Beretta e Mazzeo a formare la coppia d’attacco dei pugliesi.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Cittadella e Foggia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Cittadella infatti pagherebbe 2,00 volte la posta in palio, mentre la quota certamente si alza per la vittoria esterna del Foggia, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,70. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Tombolato infatti è proposto a 3,40.

