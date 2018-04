Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile allunga, ma Icardi rimane alle spalle (35^ giornata)

Classifica marcatori Serie A: Immobile rimane il capocannoniere del campionato italiano anche alla vigilia della 35^ giornata. Icardi e Dybala rimangono sul podio.

28 aprile 2018 Michela Colombo

Classifica Marcatori Serie A - LaPresse

Puntuale, con il ritorno sulla scene del campionato della Serie A, torna sotto ai riflettori che la classifica dei marcatori del primo campionato italiano. Giunti ormai alla 35^ giornata vediamo bene che la consegna della Scarpa d’oro si avvicina ed è qui di lotta aperta ai gradini più alti della graduatoria, visti i pochi incontri ancora messi in calendario. Alla vigilia però del turno che avrà luogo tra le giornata del 28 e 29 aprile vediamo bene che il re del gol e capocannoniere della Serie A rimane il bomber della Lazio Ciro Immobile. Proprio il gioiello di Simone Inzaghi, dopo la doppietta firmata nella giornata precedente contro la Sampdoria, infatti vanta in classifica ben 29 reti : è quindi fuga per Immobile che in questo weekend affronterà il Torino nel posticipo della domenica sera. Ecco quindi una nuova grande occasione per mettersi in luce e scappare in alto nella classfica per la punta, idolo dei tifosi biancocelesti.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA SERIE A

Anche alla vigilia di questa giornata per la Serie A vediamo ben che la concorrenza al vertice della classifica dei marcatori a Ciro Immobile è tanta specie man mano che ci avviciniamo alla conclusione del campionato 2017-2018. Ecco quindi che alle spalle del biancoceleste resiste ancora una volta Mauro Icardi, bomber di riferimento dell’Inter con 26 gol e ancora tre reti a separarlo dal laziale. Terzo gradino del podio invece per Paulo Dybala, che nonostante il momento no, rimane il capocannoniere della Juventus con 21 reti effettuate. Nella top five dei primi bomber ricordiamo poi Fabio Qaugliarella, a quota 18 gol per la Sampdoria, e Dries Mertens che per il Napoli ha segnato 17 gol. Rimane invece a quota 15 reti il bianconero Higuain, una in più di Dzeko che registra la settima piazza. Infine segnaliamo che rimangono a quota 11 gol anche Luis Alberto per la Lazio, Iago Falque del Torino, Perisic dell’Inter, e Zapata della Sampdoria. Hanno poi registrato 10 gol in questa stagione della Serie A anche Ilicic (Atalanta), Lasagna (Udinese), Milikovic Savic (Lazio), e Simeone (Fiorentina).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

1 Immobile (Lazio) 29

2 Icardi (Inter ) 26

3 Dybala (Juventus) 21

4 Quagliarella (Sampdoria) 18

5 Mertens (Napoli) 17

6 Higuain (Juventus) 15

7 Dzeko (Roma) 14

8 Falque (Torino), Luis Albero (Lazio), Perisic )Inter), Zapata (Sampdoria) 11

12 Ilicic (Atalanta), Simeone (Fiorentina), Lasagna (Udinese), Milikovic Savic (Lazio) 10

