Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 35^ giornata: chi schierare?

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Consigli Fantacalcio Serie A (LaPresse)

Tutto è pronto per l’inizio di un nuovo turno del campionato di calcio: oggi e domani la Serie A ci proporrà la sua 35^ giornata, con dieci sfide in programma dal tardo pomeriggio di oggi fino alla prima serata di domani: ovviamente, non potevano mancare i consigli per il Fantacalcio della nostra redazione. Eccovi dunque le nostre dritte per scoprire quali sono i calciatori che potrebbe essere meglio schierare in questa giornata che sta per iniziare e che sarà molto importante perché in ogni zona della classifica si sta lottando per i vari traguardi. Cominciamo dal primo anticipo Roma Chievo: Alisson sta vivendo una stagione straordinaria, per chi lo ha in squadra è una garanzia; per la Roma è doveroso citare anche il bomber Dzeko, in gol anche a Liverpool. Missione difficilissima per il Chievo, sarà la volta buona per il ritorno al gol di Inglese? Inter Juventus è naturalmente la sfida più affascinante: fra i nerazzurri si può puntare certamente su Icardi e Perisic, entrambi ultimamente in gol con buona continuità, poi sulla qualità di Rafinha e sul volto nuovo Cancelo; guai però a dimenticare una Juventus ferita, da Buffon che vorrà uscire da San Siro molto diversamente da novembre con la Nazionale, a Pjanic e Douglas Costa che devono ispirare il gioco d’attacco fino al terminale Higuain, bisognoso di tornare al gol.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 30^ GIORNATA: LE PARTITE DI DOMENICA

La domenica inizierà alle ore 12.30 con Crotone Sassuolo, partita nella quale è doveroso citare i due giocatori più in forma dei calabresi e dei neroverdi. Per il Crotone ci riferiamo naturalmente a Simy, in gol nelle ultime due giornate, per il Sassuolo invece a Politano, punto di riferimento e miglior marcatore della squadra di Iachini. In Atalanta Genoa si affrontano due squadre che stanno bene: per quanto riguarda i volti nuovi, ecco Barrow da una parte e Medeiros dall’altra, poi ci sono centrocampisti con il vizio del gol come Cristante e Messa, ma nell’Atalanta è in grande forma anche Freuler. Benevento Udinese vede paradossalmente più in forma la squadra già retrocessa: puntiamo su Iemmello, protagonista del colpaccio campano a San Siro, mentre i friulani si aggrappano ai gol di Lasagna per non scivolare verso il basso. In Bologna Milan sotto i riflettori per i felsinei Verdi e Palacio, che vorranno fare male alla difesa rossonera; il Milan invece riparte proprio dai perni della retroguardia, cioè Donnarumma e Bonucci, per provare ad uscire da un momento decisamente complicato. Un Sampdoria Cagliari diamo fiducia a Torreira e Quagliarella, due perni dell’ottima stagione blucerchiata, mentre fra i sardi saranno fondamentali la regia di Cigarini e il senso del gol di Pavoletti, che a Marassi sentirà aria di derby. In Verona Spal invece si farà sentire la tensione dello scontro salvezza: partita in teoria da difese più che attacchi, privilegiate le due retroguardie, magari già a partire dai portieri Nicolas e Gomis.

I POSTICIPI

Infine, analizziamo le due partite che chiuderanno il programma. Fiorentina Napoli metterà in primo piano fra i viola Chiesa e Veretout, elementi di spicco della squadra a disposizione di Stefano Pioli, tuttavia i riflettori saranno puntati soprattutto sul Napoli e in particolare su Koulibaly e insigne, il primo perno della difesa con gran senso del gol, il secondo è il giocatore che sta meglio nel tridente titolare di Maurizio Sarri. Quanto a Torino Lazio, sappiamo che la difesa non è il punto forte dei biancocelesti e di ciò potrebbe approfittare il forte tridente granata formato da Ljajic, Iago Falque e Belotti; tuttavia, la squadra di Simone Inzaghi è micidiale dal centrocampo in su e ci sono tanti nomi eccellenti su cui contare, con Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile naturalmente in primo piano.

