Cuneo Monza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cuneo Monza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I piemontesi sperano ancora nella salvezza diretta, brianzoli già ai play off

28 aprile 2018 Fabio Belli

Il Monza farà visita al Cuneo (foto LaPresse)

Cuneo-Monza, diretta dal signor Tursi di Valdarno, sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. L'ultimo pareggio casalingo contro il Giana Erminio ha permesso al Monza di tagliare matematicamente il traguardo dei play off, risultato molto importante per la formazione brianzola che si presentava ai nastri di partenza di questo campionato di Serie C da neopromossa. Ci sarà ora da stabilire, in queste ultime due giornate nel girone A, il piazzamento finale dei brianzoli della regular season, visto che attualmente occupano il sesto posto in classifica, ma la Carrarese quarta è lontana solo due lunghezze e la caccia al miglior piazzamento alle spalle delle prime tre della classe sarà presumibilmente aperta fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata.

Dall'altra parte il Cuneo, perdendo nell'ultima giornata di campionato disputata in casa del Siena, si è ritrovato a perdere una grande occasione, per quanto l'impegno in calendario fosse oggettivamente difficile, per provare a dare l'assalto alla salvezza diretta. La Pro Piacenza quintultima è lontana tre punti dai piemontesi e il Gavorrano quartultimo è distante una lunghezza: il Cuneo proverà a chiudere nel migliore dei modi il suo cammino nella regular season per riuscire a centrare l'obiettivo dei play out da giocare col vantaggio del miglior piazzamento in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO MONZA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo. I padroni di casa piemontesi scenderanno in campo con Moschin tra i pali, Di Filippo schierato in posizione di terzino destro e Testoni schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Conrotto e Boni saranno schierati come centrali della retroguardia. Rosso, Cristini e Gerbaudo formeranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre Schiavi sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Dell'Agnello e da Galuppini. Risponderà il Monza con Liverani a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Negro, Caverzasi, Riva e Origlio. A quattro anche la linea di centrocampo dei brianzoli, con Guidici esterno laterale di destra, D'Errico esterno laterale di sinistra e Palesi e Guidetti centrali sulla mediana. In attacco, Ponsat farà coppia con Cogliati.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-3-1-2 del Cuneo allenato da William Viali e il 4-4-2 del Monza guidato in panchina da Marco Zaffaroni. La partita d'andata di questo campionato è terminata uno a zero per il Monza allo stadio Brianteo, con rete decisiva messa a segno da Cori nel recupero del primo tempo. L'ultimo precedente a Cuneo tra le due formazioni è invece terminato con i brianzoli vincenti due a zero, il 20 maggio 2017 nel campionato di Serie D.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei piemontesi quotata 2.88 da Eurobet, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 2.87 da Bet365 e l'affermazione in trasferta brianzola viene quotata 2.45 da William Hill. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.30 e 1.54.

© Riproduzione Riservata.