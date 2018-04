Empoli Novara/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Empoli Novara info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Castellani sarà festa promozione? 38^ giornata di Serie B (oggi 28 aprile)

28 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Empoli-Novara, LaPresse

Empoli Novara sarà diretta dall’arbitro Illuzzi; la partita si gioca oggi, sabato 28 aprile, presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli alle ore 15.00 per la 38^ giornata di Serie B. L’attenzione si concentrerà naturalmente sui padroni di casa: la squadra di Aurelio Andreazzoli infatti ha già la prima occasione per festeggiare matematicamente la promozione in Serie A e riuscirci davanti ai propri tifosi avrebbe naturalmente un sapore speciale. Con 76 punti in classifica il traguardo non è in discussione, ma ad Empoli tutti sperano di festeggiare già oggi. La trasferta al Castellani è invece quanto di più difficile si potesse immaginare per il Novara di Domenico Di Carlo che, con appena 40 punti in graduatoria, è pienamente coinvolto nella dura lotta per non retrocedere. Tornare da Empoli con un bel risultato sarà difficile per i piemontesi, ma riuscirci darebbe una grande spinta, anche dal punto di vista del morale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Novara sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Castellani anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NOVARA

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Empoli Novara. Aurelio Andreazzoli andrà sul sicuro, proponendo la capolista con il modulo 4-3-1-2: Gabriel in porta; Di Lorenzo terzino destro, Maietta e Luperto difensori centrali, Untersee a sinistra; Krunic, Castagnetti e Bennacer comporranno il trio di centrocampo, mentre Zajc sarà il trequartista a supporto della fenomenale coppia d’attacco formata da Caputo e Donnarumma. Il Novara di Domenico Di Carlo proverà a replicare con lo stesso modulo 4-3-1-2: Montipò fra i pali; difesa a quattro formata da destra a sinistra da Dickmann, Del Fabro, Troest e Calderoni; a centrocampo agiranno Moscati, Ronaldo e Orlandi; Sciaudone sarà invece il trequartista alle spalle dei due attaccanti Puscas e Sansone.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Empoli e Novara, anche in modo molto chiaro, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Empoli infatti pagherebbe 1,45 volte la posta in palio, mentre la quota è molto più alta per la vittoria esterna del Novara, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 7,25. Quota intermedia ma stuzzicante infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Castellani infatti è proposto a 4,25.

