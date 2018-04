Formula E Gp Parigi 2018/ Streaming video e diretta tv: gara, classifica, vincitore e podio

Diretta Formula E, Gp Parigi 2018: info streaming video e tv dell'ottavo appuntamento del mondiale. Il leader della classifica Jules Vergne vincitore annunciato sul tracciato di casa?.

28 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Gp Parigi 2018 (LaPresse - immagine di repertorio)

Il campionato della Formula E compie il fatidico giro di boa e inaugura la seconda parte del calendario oggi 28 aprile con il Gp di Parigi 2018, ottava prova del mondiale, che ricordiamo consta in ben 12 gran premi. Le monoposto elettriche quindi, dopo aver dato spettacolo per le strade di Roma, tornano a scintillare tra le rue di un’altra capitale europea, quella francese, che potrebbe diventare il palcoscenico ideale per un nuovo trionfo della scuderia cinese Techeetah e di Jules Vergne, padrone di casa. Di certo il tracciato, benchè sia il più corto tra quelli messi in calendario per questo mondiale della Formula E, sarà insidioso. Ecco quindi che per Vergne, fermo a quota 119 punti in graduatoria e con alle spalle Bird vincitore della prova di Roma con 101 punti, questo banco di prova sarà un'occasione eccellente per sorprendere i propri fan emettere una seria ipoteca sul titolo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA GARA

Ricordiamo che l’eprix di Parigi 2018 sarà previsto alle ore 16.03 sul breve ma impegnativo circuito degli Invalidi: la gara ovviamente sarà anticipata alle ore 12.00 dalle qualifiche e poi alle ore 12.45 della decisiva super pole che deciderà poi dello schieramento finale sulle strade francesi. Per quanto riguarda le info tv, ricordiamo a tutti gli appassionati, che come al solito il punto di riferimento saranno i canali Mediaset, visto che la tv commerciale ha acquisito in esclusiva i diritti per questa stagione della Formula E. La gara quindi sarà visibile in diretta tv su Italia 1 e in diretta streaming video sul portate spoetmediaset.com, dove non mancheranno aggiornamenti anche riguardanti gli altri appuntamenti della giornata.

IL TRACCIATO

Come abbiamo detto prima il Gp di Parigi 2018 avrà luogo oggi pomeriggio sul prestigioso circuito cittadino des Invalides, il più breve del calendario della stagione corrente della Formula E. Il percorso previsto infatti conta infatti appena 1.93 km e si compone di 14 curve che si snodano nel centro città, attorno al complesso di edifici Hotels des Invalides (dove spicca anche la tomba di Napoleone Bonaparte). Nella zona tra le più esclusive quindi della capitale francese lo spettacolo della formula elettrica avrà luogo dalle ore 16.03. Esaminando poi da vicino il tracciato ricordiamo che le curve proposte sono di difficile interpretazione, e rimane ben rischioso effettuare dei sorpassi (benché spesso questi accadano alla curva 4 e 5): attenzione poi al tratto del traguardo che presenta una strada lunga e stretta e disconnessa, dove è facile bloccare in staccata.

