Giana Erminio Gavorrano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Giana Erminio Gavorrano: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Disperato assalto salvezza dei toscani a Gorgonzola

28 aprile 2018 Fabio Belli

Il Gavorrano sfida il Giana Erminio (foto LaPresse)

Giana Erminio-Gavorrano, diretta dal signor Valiante di Salerno, sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. Il pareggio ottenuto in casa del Monza nell'ultima giornata di campionato disputata ha interrotto per il Giana Erminio una serie negativa di tre sconfitte consecutive, e soprattutto ha messo definitivamente in cassaforte per i lombardi la salvezza diretta. I play off sono tecnicamente ancora alla portata per la società di Gorgonzola, con la Lucchese nona in classifica nel girone A di Serie C lontana ancora soltanto due lunghezze e la Pistoiese decima solo una, ma negli ultimi tempi il Giana non ha dimostrato quella brillantezza necessaria in questa fase finale del campionato per allungare il passo e prendersi la qualificazione alla post season.

Dall'altra parte ci sarà un Gavorrano nel pieno della volata salvezza, con due sole partite ancora da disputare e la Pro Piacenza lontana due punti in classifica. Per i grossetani, l'ultima sconfitta in casa contro l'Alessandria è stata una doccia fredda. I grigi sono formazione qualitativamente più forte rispetto ai toscani, ma una vittoria avrebbe permesso al Gavorrano di piazzare il clamoroso sorpasso sulla Pro Piacenza, ed essere così in pole position nella rincorsa alla salvezza diretta. Insomma, un'occasione persa da recuperare in una trasferta che si prospetta comunque complicata per la squadra di Favarini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO GAVORRANO

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa del Giana Erminio scenderanno in campo con Taliento in porta, Perico schierato in posizione di terzino destro e Foglio schierato in posizione di terzino sinistro, mentre il nigeriano Bonalumi e Montesano formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo, la zona centrale della mediana sarà presidiata da Pinto e da Marotta, mentre Iovine sarà il laterale di destra e Chiarello l'esterno di fascia mancino. In attacco, tandem confermato con Bruno e Perna schierati dal primo minuto. Risponderà il Gavorrano con Falcone in porta e una difesa a tre composta da Ropolo, Mori e Marchetti. Gemignani sarà l'esterno di fascia destra e Favale l'esterno di fascia sinistra, mentre Vitiello, Remedi e Damonte occuperanno la zona centrale di centrocampo. In attacco ci sarà Brega a far coppia con Moscati.

TATTICA E PRECEDENTI

Per quanto riguarda l'aspetto tattico della partita, 4-4-2 la scelta tattica del Giana Erminio allenato da Cesare Albé, mentre giocherà con il 3-5-2 il Gavorrano allenato da Favarini. Nel match d'andata di questo campionato disputato in casa della formazione toscana, netta vittoria per tre a zero del Gavorrano che si è imposto sul club di Gorgonzola grazie ad una doppietta messa a segno da Brega e ad una rete di Gemignani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei lombardi quotata 2.05 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.15 da Eurobet e l'affermazione in trasferta toscana viene quotata 3.39 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per XXX l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.05 e 1.68.

