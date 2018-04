Inter, Icardi sostituito piange/ Video: Perisic rifiuta il cambio di Spalletti esce il Capitano e...

Inter, Icardi in lacrime: video. Perisic rifiuta il cambio di Spalletti, il Capitano via dallo stadio piangendo. Le ultime notizie sull'attaccante argentino e la squadra nerazzurra

28 aprile 2018 Silvana Palazzo

Inter, Icardi in lacrime

Mauro Icardi a tratti eroico in Inter-Juventus. Ha giocato pochi palloni, ma fa centro alla prima occasione e tira fuori nell'Inter un grande orgoglio. Ma non dimentichiamo che è anche capitano dei nerazzurri, motivo per il quale ci è apparso strano il siparietto andato in scena durante la sua sostituzione. In realtà per far posto a Davide Santon in campo doveva uscire Ivan Perisic, che però non ne ha voluto proprio sapere di lasciare il terreno di gioco. L'attaccante croato, come riportato da Sky Sport, si è rifiutato di essere sostituito, quindi Luciano Spalletti ha virato sull'altro attaccante, Icardi. La sostituzione si è rivelata “sciagurata” perché il terzino è protagonista in negativo delle reti in rimonta della Juventus. Ma il problema evidentemente è un altro: dov'è la personalità di un allenatore che deve modificare la sostituzione perché il giocatore scelto si rifiuta di uscire dal campo? E dov'è la personalità di Icardi che, pur essendo capitano, non si fa valere con Perisic? L'episodio non è passato inosservato, infatti sui social montano già le polemiche per questo siparietto.

INTER, ICARDI SOSTITUITO PIANGE

Icardi cuore di capitano. La delusione per la sconfitta contro la Juventus maturata nel finale è tanta in tutto l'ambiente nerazzurro. Soprattutto per l'attaccante argentino, sostituito nei minuti finali. Doveva uscire Ivan Perisic, invece è uscito il capitano che non è riuscito a trattenere le lacrime. Al fischio finale il giocatore ha abbandonato lo stadio con tanta tristezza. È stato proprio lui a suonare la carica all'Inter con il gol del momentaneo pareggio, poi è arrivato l'autogol di Barzagli. I tre punti sembravano vicini, ma il cambio di Spalletti ha destato più di un dubbio tra il pubblico sugli spalti e a casa. La partita era evidentemente sentita da Icardi, che l'ha terminata piangendo. La sua reazione e la sua prestazione sicuramente non passeranno inosservati ai tifosi. La delusione per il popolo nerazzurro che ha accarezzato l’impresa è tutta riassunta nelle lacrime di Mauro Icardi.

