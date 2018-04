Inter Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro il derby d'Italia potrebbe essere determinante anche per la lotta scudetto

28 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Inter Juventus, Serie A 35^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Juventus, partita che viene diretta dall’arbitro Daniele Orsato, è il derby d’Italia: alle ore 20:45 di sabato 28 aprile le due squadre scendono in campo per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. E’ una partita delicatissima per entrambe, ed è quella che sulla carta potrebbe consegnare lo scudetto al Napoli anche se non aritmeticamente: nonostante abbia perso la sfida diretta la squadra bianconera ha conservato un punto di vantaggio, ma arriva psicologicamente a terra e, soprattutto, non vincere una delle quattro gare che restano significherebbe molto probabilmente scucirsi il tricolore dalle maglie dopo sei anni. Partita vitale anche per l’Inter: i nerazzurri entrano in questa giornata con il quinto posto in classifica, e non possono permettersi distrazioni perchè per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League dovranno vincere sempre o quasi, al netto di eventuali rallentamenti da parte delle due romane. Dunque, il quadro è chiaro e la tavola apparecchiata per una sfida intensa e appassionante.

INTER JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Juventus è trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme a pagamento, e dunque gli abbonati potranno godersela su Sky Sport 1, Sky Super Calcio 1 e Sky Calcio 1 nel caso del satellite (codice d’acquisto 414567 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio), su Premium Sport e Premium Sport HD sul digitale terrestre. Ovviamente ci sarà la possibilità di assistere a questa partita anche in mobilità: usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, le applicazioni Sky Go e Premium Play permetteranno la visione in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

I RISULTATI

In settimana Luciano Spalletti ha parlato chiaro: i tifosi dell’Inter devono sostenere la propria squadra e non fare il tifo contro la Juventus. Marco Materazzi, uno degli eroi del Triplete, si è aggiunto al coro: i bianconeri non devono vincere a San Siro. Per l’Inter questa è una partita speciale, e la possibilità di impedire alla grande rivale di vincere lo scudetto si fonde con l’importanza dei punti per il cammino personale. Questo però è un discorso che riguarda maggiormente curve, tribune e telespettatori: in campo i giocatori dovranno pensare soltanto a loro stessi e al quarto posto. L’opportunità resta comunque ghiotta, perchè quella che si presenta a San Siro è una Juventus ferita e con il morale a terra: un punto nelle ultime due partite, con il pareggio imprevisto a Crotone e il ko interno al 90’ contro il Napoli che hanno reso complicatissimo un settimo scudetto consecutivo che era solo da prendere, visto il +6 tre giornate fa. La sensazione è che l’eliminazione dalla Champions League, avvenuta come sappiamo, abbia inciso non poco psicologicamente; adesso è davvero difficile immaginare che i campioni d’Italia possano vincere sia a San Siro che all’Olimpico, e allora ecco dove risiedono le speranze dei nerazzurri, che invece hanno dimostrato di saper vincere partite nate male come quella del Bentegodi contro il Chievo, condotta in porto con cinismo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Ancora fuori dai giochi Gagliardini, il principale dubbio di Luciano Spalletti riguarda il suo sostituito: potrebbe essere il turno di Matias Vecino, ormai del tutto recuperato e pronto a scalzare un Borja Valero poco convincente nelle ultime uscite. Difesa fissata (Joao Cancelo e D’Ambrosio esterni, Skriniar e Miranda centrali), Candreva è in ballottaggio con Karamoh per completare la trequarti insieme a Rafinha e Perisic, davanti Mauro Icardi rappresenta il principale spauracchio per la Juventus perchè ha segnato con impressionante regolarità contro i bianconeri, e in più punta alla prima quota 30 in Serie A e al titolo di capocannoniere, due cose che gli danno uno stimolo extra. Massimiliano Allegri ha perso Chiellini: Rugani in pole position per affiancare Benatia al centro della difesa, Howedes favorito a destra con Alex Sandro che potrebbe tornare titolare dall’altra parte. Nodo portiere: Buffon, poco in palla domenica sera, potrebbe venire rimpiazzato da Szczesny ed questo è un punto di domanda che verrà portato fino all’ultimo minuto disponibile. Il modulo dovrebbe essere ancora il 4-3-3, ma questa volta con Dybala in panchina in favore di Mandzukic: Douglas Costa a destra e Higuain prima punta, confermato il solito centrocampo con Pjanic in canina di regia supportato dalle mezzali Khedira e Matuidi.

QUOTE E PRONOSTICO

Momento psicologico e fattore campo farebbero pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’Inter, e invece secondo l’agenzia di scommesse Snai il derby d’Italia vede la Juventus nel ruolo di favorita, anche se le quote sono decisamente ravvicinate: il segno 2 che identifica la vittoria dei bianconeri ha un valore di 2,35, il segno 1 da giocare per il successo interno dei nerazzurri arriva a 3,10. Il pareggio questa sera servirebbe poco a entrambe le squadre, ed è forse per questo che l’eventualità del segno X è quella che paga di più: in questo caso infatti il vostro guadagno sarebbe di 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

