Livorno Carrarese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Livorno Carrarese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida da non fallire assolutamente per la capolista

28 aprile 2018 Fabio Belli

Livorno a un passo dalla B (foto LaPresse)

Livorno-Carrarese, diretta dal signor Dionisi di L'Aquila, sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. Le ultime due vittorie contro Pisa e Arzachena hanno riportato il Livorno in testa alla classifica. Balzo importantissimo, ma la vittoria in Sardegna ha messo in luce incertezze già evidenziate dai labronici in questo pazzo campionato.

Ora ci sono due match point, il primo in casa contro una Carrarese che è cliente difficile e da prendere con le molle, anche se gli ultimi due pareggi contro Pontedera e Pistoiese hanno frenato la scalata in classifica degli apuani. Che mantengono comunque il quarto posto ma con un solo punto di vantaggio sull'Alessandria e due su Monza e Viterbese: per il quarto posto la volata finale sarà appassionante, ma ovviamente tutti i rifilettori sono puntati su un Livorno chiamato a riconquistare la B dopo due stagioni, e che deve guardarsi dall'ultimo assalto del Siena, lontano due punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CARRARESE

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Armando Picchi di Livorno. I padroni di casa amaranto scenderanno in campo con Mazzoni tra i pali, Pedrelli schierato in posizione di terzino destro e Franco schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Perico e Gonnelli saranno i centrali di difesa. A centrocampo spazio al terzetto composto da Luci, Bruno e Valiani, mentre il tridente offensivo sarà composto dal francese Doumbia, da Vantaggiato e da Maiorino. Risponderà la Carrarese con Borra a difesa della porta, Vitturini sull'out difensivo di destra e il senegalese Baraye sull'out difensivo di sinistra, mentre Benedini e Ricci si muoveranno da centrali di difesa. Rosaia e il ghanese Agyei giocheranno come vertici arretrati di centrocampo, mentre Bentivegna, Biasci e Vassallo supporteranno l'unica punta di ruolo della formazione apuana. Che non sarà Coralli, espulso per doppia ammonizione nell'ultimo match interno contro la Pistoiese e dunque squalificato, bensì Loris Tortori.

TATTICA E PRECEDENTI

Non cambieranno i moduli tattici di riferimento dei due allenatori, 4-3-3 per il Livorno allenato da Sottil, 4-2-3-1 per la Carrarese guidata in panchina da Baldini. Nel match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Dei Marmi di Carrara, il Livorno è passato con un rocambolesco tre a due, decisive le reti di Vantaggiato e Pirrello e un autogol di Cason, inutili per la Carrarese le marcature di Tavano su rigore e Bentivegna. Livorno vincente anche nell'ultimo precedente di campionato disputato in casa contro la Carrarese, uno a zero con rete di Maritato l'11 settembre 2016. La Carrarese ha espugnato lo stadio Armando Picchi una sola volta nella loro storia, il 21 marzo del 1999 nel campionato di Serie C/1: due a uno il risultato finale con gol di Pulidori e Falco su rigore per gli ospiti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei labronici quotata 1.67 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.40 da Snai e l'affermazione in trasferta apuana viene quotata 4.50 da Bet365. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.04 e 1.68.

