Olbia Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Olbia Viterbese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Rush finale della corsa verso i play off per le due formazioni

28 aprile 2018 Fabio Belli

Trasferta sarda per la Viterbese (foto LaPresse)

Olbia-Viterbese, diretta dal signor De Santis di Lecce, sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide relative al programma della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C. La Viterbese è reduce dalla delusione della sconfitta nella doppia finale di Coppa Italia di Serie C contro l'Alessandria. Il 25 aprile nel match di ritorno allo stadio Moccagatta, il gol di Di Paolantonio aveva illuso gli etruschi riequilibrando la sfida dopo lo zero a uno subito allo stadio Rocchi.

La tripletta nel secondo tempo di Marconi per i grigi ha fatto prendere la via di Alessandria al trofeo, ed ora i gialloblu proveranno a concentrarsi su un rush finale in campionato che li vede rincorrere il quarto posto a due lunghezze di distanza dalla Carrarese, ma con l'Alessandria a sua volta lontana un punto ed il Monza a pari merito ma avanti negli scontri diretti. Servirà una scossa in casa di un'Olbia che a sua volta ha bisogno di una vittoria per partecipare ai play off. A pari merito al decimo posto con la Pistoiese, la formazione sarda darà l'assalto alla nona piazza, considerando che la Lucchese, distante un punto, sarà ferma per il turno di riposo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevenesports.it, o coloro che acquisteranno da utenti registrati l'evento singolo sul portale, potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA VITERBESE

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia. I padroni di casa sardi scenderanno in campo con Aresti in porta, Pisano schierato in posizione di terzino destro e Manca schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa nella linea a quattro saranno Dametto e Iotti. Terzetto titolare di centrocampo formato da Vallocchia, Geroni e Feola, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Silenzi, Murgia e Ragatzu. Risponderà la Viterbese con Iannarilli tra i pali, Celiento sull'out difensivo di destra e il senegalese Sané sull'out difensivo di sinistra, mentre il bulgaro Atanasov e Sini formeranno la coppia di difensori centrali. Terzetto di centrocampo schierato dal primo minuto con l'albanese Zenuni, Di Paolantonio e Benedetti, mentre nel tridente offensivo etrusco partiranno titolari il belga Vandeputte, De Sousa e Calderini.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli a confronto speculari, entrambi gli allenatori (Bernardo Mereu nell'Olbia e Stefano Sottili nella Viterbese) affronteranno il match con il 4-3-3 come tattica di partenza. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, ha visto la Viterbese imporsi di misura con il punteggio di uno a zero, grazie a una rete di Vandeputte siglata nel recupero del primo tempo. Viterbese vincente anche nell'ultimo precedente tra le due squadre disputato in Sardegna, Olbia sconfitta uno a due, col gol di Kouko che non bastò ai padroni di casa contro le reti di Neglia e Celiento. L'ultima vittoria dell'Olbia contro la Viterbese in casa risale al campionato 1980/81, in Serie D, con gol decisivo messo a segno da Cerasani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria interna dei sardi quotata 2.60 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 3.00 da Bet365 e l'affermazione in trasferta etrusca viene quotata 2.70 da Eurobet. Per quanto concerne i gol realizzati nel corso della partita, per Unibet l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.35 e 1.57.

